ایجاد کتابخانه نرم افزاری نانوفناوری در کشور

دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در گفتگو با خبرنگار مهر هدف از راه اندازی این کتابخانه را ایجاد مرجعی در حوزه نانوفناوری ذکر کرد و گفت: در این کتابخانه نرم افزارهایی که در حوزه نانو فناوری موجود است جمع آوری می شود و در اختیار محققان و پژوهشگران قرار می گیرد.

وی به جزئیات این کتابخانه اشاره کرد و افزود: بخشی از این کتابخانه شامل نرم افزارهای کاربردی در حوزه های مختلف علوم است که در انجام تحقیقات به کاربرده می شود. با جمع آوری و تلفیق این نرم افزارها می توان مرجع مناسبی برای محققان در حوزه نانو فراهم کرد.

شریعتی منابع علمی را از دیگر بخشهای این کتابخانه ذکر کرد و ادامه داد: برخی از منابع علمی یا در اختیار محققان قرار ندارد و یا برای دستیابی به آنها با موانعی روبرو هستند از این رو بخشی از این کتابخانه را به لوحهای فشرده این منابع اختصاص دادیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران ایجاد فایلهای ویژه را سومین بخش این کتابخانه نرم افزاری دانست و ادامه داد: در این بخش فایلهای مربوط به لغت نامه و مفاهیم اصطلاحات موجود در حوزه نانو فناوری در حال جمع آوری است که با راه اندازی این کتابخانه در اختیار کاربران قرار می گیرد.

انتشار فرهنگ نامه در حوزه نانو

رئیس انجمن نانو ایران از تولید فرهنگ نامه در حوزه نانو فناوری خبر داد و اظهار داشت: این فرهنگ نامه شامل معنی لغات و واژه ها و تعاریف اصطلاحات در این حوزه می شود.

وی با اشاره به مذاکرات این انجمن با فرهنگستان زبان و ادب فارسی ادامه داد: در این مذاکرات موافقتهایی در زمینه انتشار این فرهنگ نامه با همکاری انجمن نانو فناوری ایران صورت گرفت.