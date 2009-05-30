تحلیل انتخاباتی پورمحمدی/ برخی دنبال بازنشستگی اجباری من هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پورمحمدی عضو جامعه روحانیت مبارز، وزیر کشور سابق و رئیس کنونی سازمان بازرسی کشور در گفتگویی مشروح با خبرنگاران مهر به تشریح تحلیل و دیدگاههای انتخاباتی خود و همچنین نوع فعالیت سازمان متبوعش در آستانه انتخابات پرداخت. متن گفتگو به این شرح است:

*خبرگزاری مهر - گروه سیاسی : ارزیابی شما از روند فعلی حاکم بر جامعه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و گفتمان کاندیداها چیست؟

- مصطفی پورمحمدی: بنده به دلیل حضور در سازمان بازرسی و تنوع وظایف فعلی به طور تخصصی انتخابات را تعقیب نمی کنم به همین دلیل ارزیابی دقیقی ندارم.

* به عنوان یک عضو جامعه روحانیت مبارز و کسی که قبلاً مسئولیت وزارت کشور را عهده دار بوده است ارزیابی شما از فضای انتخابات چیست؟

- فضای انتخاباتی هرچند با تاخیر ولی آثار خود را نشان داده است و اکنون در حال گرمتر شدن است و امیدواریم که به حد مطلوبی از نظر مشارکت برسد. مواضع کاندیداها تا حدودی با شفافیت بیان می شود. البته برنامه کمتر ارایه شده و طبعاً مردم انتظار دریافت برنامه ها را بیشتر دارند تا بتوانند به قضاوت و برداشت روشنی برسند.احساس می شود برخی تبلیغات و موضعگیریها از حالت اعتدال خارج شده ولی خوشبختانه در انتخابات امسال نسبت به دوران گذشته توجه به اصول، ارزشها و آرمانها بیشتر و هنجارشکنی ها کمتر شده اند به گونه ای که شعارها و مطالب ساختارشکنانه بسیار کاهش یافته است و این موضوع را یک گام به جلو در فضای رقابت انتخاباتی در کشور می دانیم.

* با توجه به اینکه در گذشته اعلام کردید شاید در عرصه انتخابات حضور یابید دلیل کاندیدا نشدن شما چه بود؟ آیا افرادی از شما خواستند که کاندیدا نشوید؟

- این موضوع اکنون گذشته و مسئله امروز مردم ما نیست و البته شخصی که بخواهد پیشنهادی در این خصوص ارایه کند و نظر تعیین کننده تکلیفی داشته باشد نبوده است. اما خیلی از کارشناسان و دوستان در مقام مشورت به بنده گفته اند که کاندیدا بشوم یا نشوم . از اینگونه دیدگاهها متعدد مطرح می شد ولی به هر حال حضورم را در عرصه انتخابات مفید و موثر ندیدم.

* با توجه به نطقهای تلویزیونی چهار کاندیدا کدام یک از این افراد را با برنامه تر می بینید و شانس کدامیک را در انتخابات بیشتر ارزیابی می کنید؟

- غیر از یک کاندیدا کسی برنامه جدی ای ارایه نکرده است، شاید داشته باشند ولی ارایه نشده و می توان گفت که فقط یک کاندیدا به طور جامع و در ابعاد مختلف به اجمال برنامه های خود را ارایه کرد. ولی روند سیاسی طبعاً به سمت دو کاندیدا یکی از اصلاح طلبان و دیگری از اصولگرایان تمایل نشان داده و طبیعی است که تمام تخمین ها در این جهت سیر می کند لذا باید منتظر ماند.

* گفته شده چون نصاب دو سوم اعضای جامعه روحانیت برای مصوب شدن موضع جامعه ضروری است ، موضع گیری نهایی سکوت و دعوت به مشارکت حداکثری بود. گرچه برخی اعضای شاخص جامعه حمایت یا عدم حمایت خود را اعلام کردند. جز این دلیل ، چرا جامعه روحانیت مبارز بر خلاف گذشته در انتخابات حمایت خود را از شخص خاصی علنی نکرد؟ و آیا خودتان قصد دارید از شخص خاصی در انتخابات اعلام حمایت کنید؟

- کاندیداهای فعلی نقاط قوت و ضعفهایی دارند و طبعاً با توجه به اینکه ما در جامعه روحانیت مبارز هم ترجیحمان بر این بود که اعلام نظر رسمی و علنی نداشته باشیم، بنده نیز اکنون ترجیح می دهم همان موضع را تعقیب کنم.

* آیا اعضای جامعه روحانیت قرار نیست مستقلانه اعلام موضع خاصی داشته باشند؟

قرار ما این بود که هیچکس از جانب جامعه روحانیت مبارز صحبت نکند و آنچه که آیت الله مهدوی کنی فرمودند در واقع بیان نظر شخصی ایشان بوده و بنده اختلافی بین نظر ایشان با نظرجناب آقای ناطق نوری ندیدم. البته در جامعه روحانیت بحثی هم نشد که کسی نظر شخصی خود را ارایه نکند

- جامعه روحانیت مبارز ساختار خاص خود را دارد و طبق ضوابط حاکم در جامعه روحانیت عمل می کند و به هر حال قرار ما این بود که هیچکس از جانب جامعه روحانیت مبارز صحبت نکند و آنچه که آیت الله مهدوی کنی فرمودند در واقع بیان نظر شخصی ایشان بوده و بنده اختلافی بین نظر ایشان با نظرجناب آقای ناطق نوری ندیدم. البته در جامعه روحانیت بحثی هم نشد که کسی نظر شخصی خود را ارایه نکند. تنها بر این موضوع تاکید شد که کسی از طرف جامعه روحانیت نظر ندهد. بنای کار جامعه روحانیت بر اعلام نظر نیست و البته فضای رسانه ای به دنبال سوژه، موضوع، تیتر، خبر و مطلب برای بیان اختلاف و برجسته سازیهای رسانه ای و خبری است. در حالی که در جامعه روحانیت بحث ها به طور صمیمانه و جدی مطرح شد.

از نظر من موضعگیریها عمئما در میان اصولگرایان بیشتر انفعالی است. یعنی یک موضع ایجابی و فعال و از موضع ارایه یک دیدگاه طبق شاخصه ها و ملاکهای تعریف شده و توافق شده وجود ندارد ، بلکه به گونه ای است که در برابر یک واقعیت قرار گرفته اند و دیدگاه های مختلفی در قبال آن تولید شده و الزاماً پذیرش یا نفی که انجام می دهند ، معنایش این نیست که آن مطابق با ایده ها، دیدگاه ها و شاخص های مورد قبول است



البته ما در این مقطع از انتخابات در دو جناح یک انفکاک و به هم ریختگی و چندگانگی را در اعلام مواضع، گروه بندیها، گرایشها و دسته بندیها می بینیم و بسیاری از احزاب و گروهها در درون خود با اختلافاتی مواجه هستند و به افراد مختلفی رای می دهند. در اصولگرایان یک موضع ایجابی و فعال و از موضع ارایه یک دیدگاه طبق شاخصه ها و ملاکهای تعریف شده و توافق شده جمعی وجود ندارد . در حالی که در مقام عمل سیاسی باید موضعی اتخاذ شود حال آن موضع سلبی و منفی باشد یا ایجابی و مثبت - که البته من این رفتار را نمی پسندم.

ما در شرایط خوبی از لحاظ عمل سیاسی و ساختارهای مدنی سیاسی نیستیم و انشاءالله این مرحله از انتخابات را به سلامت سپری کنیم. اما باید در جهت ایجاد بنای یک ساختار مستحکم و تعریف شده با ایده آل های روشن اهداف و ساز و کارهای قوی و قابل پیش بینی با عملکردی آینده نگرانه مبادرت شود که این جزو ضرورتها و الزامات فضای سیاسی موجود کشور است که امیدواریم فعالان سیاسی کشور به این موضوع مبادرت کنند.

* نظرتان در مورد رئیس جمهور که به هر حال یکی از اصلی ترین کاندیداها است چیست و آیا می توانید در مورد یکی از چهار گزینه موضع شخصی تان را بفرمائید؟

- به هر حال آقای احمدی نژاد نکات مثبت و البته موارد نقدی هم دارد . طبعاً ما به عنوان اصولگرایان انتظار داریم و داشتیم که حال که مجموعه دستگاه اجرایی در اختیار اصولگرایان است و اکثریت مجلس نیز با اصولگرایان شکل گرفته ، توفیقات بیشتری به دست آوریم در حالی که اکنون نسبت به اهدافی که وجود داشته و دارد فاصله مشاهده می کنیم. من هنوز به جمع بندی نرسیده ام که از کسی اعلام حمایت کنم.

* چرا دو سوم اعضای جامعه روحانیت مبارز تمایلی برای ارایه موضع در خصوص انتخابات نشان ندادند؟

- چون یک نظر قاطعی در حمایت یا نفی وجود نداشت و طبعاً ترجیح دادند که موضعی نداشته باشد و جامعه به عنوان یک جریان روحانی مورد قبول مردم دعوت از حضور، مشارکت، حفظ اصول و ارزش ها و انتخاب سالم و منطقی را در دستور کار خود قرار داد.

* چنانچه انتخابات آتی دو مرحله ای شود ، شانس کدامیک از نامزدها را برای پیروزی بیشتر می دانید؟

- اگر آرای منفی نامزدها که در نظرسنجی ها به دست می آید بیشتر باشد طبق تجارب گذشته انتخاباتی حکایت از پیروزی طرف مقابل دارد حال چه آرایشان در مرحله اول کم و چه زیاد باشد.



* بر این اساس نظرسنجی های منتشر شده از جناح های مختلف ، آرای منفی کدام نامزد بیشتر است وعلت آن را چه می دانید؟

- طبعاً آقای احمدی نژاد. چون به طور طبیعی علت این است که آقای احمدی نژاد مسئول و درگیر است و آقای میرحسین موسوی مدتها درگیر کار اجرایی نبوده ، به همین علت در حال حاضر آرای منفی احمدی نژاد بیشتر است.

* آیا میرحسین موسوی در بررسی جامعه روحانیت مبارز قرار داشته یا خیر؟

- به طور مفصل خیر. ولی به طور اجمالی به این موضوع در جامعه روحانیت پرداخته شد.

* تحلیل شما از حضور دو کاندیدا در جناح چپ و راست و ارزیابی تان از رقابت درون جناحی محسن رضایی با احمدی نژاد چیست؟

- آقای رضایی دیر وارد صحنه شده و این موضوع خواه ناخواه در آرای ایشان تاثیرگذار است به خصوص اینکه جریان اصولگرا تا قبل از آن یا موضع جانبداری از جناب آقای احمدی نژاد و یا موضع سکوت را اتخاذ کرده بودند و لذا عملاً حاضر نشدند که رسماً از آقای رضایی حمایت کنند. لذا این موضوع قدرت مانور و جلب آراء را برای آقای رضایی را مشکل می کند.

* میرحسین موسوی را بیشتر یک اصلاح طلب یا یک اصولگرا می دانید؟ آیا به نظر شما موسوی می تواند آنگونه که خود می گوید اجماعی را در صورت پیروزی بین اصولگرایان و اصلاح طلبان ایجاد کند؟

- آقای میرحسین موسوی همان گونه که خود اذعان نموده اصلاح طلب به آن معنا که ما در جامعه تعریف می کنیم نیست ولی هم تمایلات اصلاح طلبانه و هم مواضع اصولگرایانه دارد و این امر را در اعلام برنامه ها و مواضع بروز داده و از سوی دیگر برخی از اصولگرایان نیز به سمت وی تمایل دارند. به گونه ای که می توان گفت در مجموع مواضع آقای میرحسین موسوی اعتدالی است و اگر بتواند این موضع را هم در موضعگیریها و هم در عمل ادامه دهد قطعاً دغدغه ها و نگرانیهای بسیاری از افراد جامعه نسبت به تندرویهای گذشته کاهش می یابد.

بهتر است ما این خط کشیهای غلیظ را به جامعه تحمیل نکنیم و اگر مواضع تند افراد خوب نیست به آنان ابراز کنیم، ولی اگر این حالت در آنان وجود ندارد دلیلی ندارد که همه افراد را به سمت موضع گیریهای تند سوق بدهیم و آنان را مجبور کنیم که فاصله بیشتری بگیرند. در نقطه مقابل هم برخی موضعگیریها نسبت به آقای احمدی نژاد و دولت را نمی پسندم چرا که معتقدم انسان باید همیشه انصاف داشته باشد و بالاخره دولتها نقاط ضعف و قوتی دارند و بهتر است دولتها این موارد را صادقانه بیان کنند و کاندیداها نیز به فهم مردم احترام بگذارند. نامزدهای انتخاباتی با مردم صادقانه صحبت کنند و آمار و برنامه ها را صحیح و بدون بزرگنمایی بیان کنند چرا که این موضوع به طور حتم تاثیر بیشتری در افکار عمومی می گذارد و بنده در مجموع این عملکرد را برای سلامت فضای انتخاباتی موثر می دانم .

* آیا تصور می کنید میرحسین موسوی بتواند این خط کشی های غلیظ را بردارد چون خود بیان کرده که اصلاح طلبی است که همواره به اصول مراجعه می کند.

- میرحسین موسوی در این جهت تلاش کرده ولی هنوز دسته بندی ها و حمایتهای طرفداران بر فعالیتها سایه می اندازد، به هر حال امیدواریم که همین مواضع اعتدالی را در ادامه و درعمل مشاهده کنیم .

* نقد های بسیاری از سوی کاندیداها وهواداران آنان نسبت به صحت آمارهای منتشر شده از عملکرد دولت نهم وارد می شود . نظر شما به عنوان رئیس یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور چیست؟

- نظام آماری کشور را ناقص می دانم و ربطی به این دولت هم ندارد. در مجموع دستگاههای ما در بیان آمارها به دلیل نبودن شاخصها و ملاکهای دقیق آمارهای مختلفی را ارائه می دهند که در نتیجه گاه با آمارهای مختلفی مواجه می شویم البته بحثی که اکنون وجود دارد فقط آمارها نیست بلکه تحلیل آمارهاست و برخی از آقایان آمارها را نفی نمی کنند و آنها را اجمالاً قبول دارند ولی در تحلیل و چرایی آمارها اختلاف نظر وجود دارد و برخی می گویند به خاطر رفتار دولتمردان فعلی و آثار به جا مانده از گذشته و یا عوامل درونی یا برونی است که اختلاف نظر در تحلیل ها مشاهده می شود و از سوی دیگر برخی هم آمار فعلی را قبول دارند.

* شنیده شده است در آستانه انتخابات برخی کاندیداها پول در بین مردم پخش می کنند. آیا سازمان بازرسی در این مقوله ورود پیدا می کند یا خیر؟

- آنچه که شنیده شده توزیع عیدی بوده است و البته باید دید از چه منبعی پرداخت شده است . اما به هر حال اگر این اقدامات صحت داشته باشد در آستانه انتخابات شائبه برانگیز است و بهتر است انجام نشود.

دولت ها معمولاً در سال آخر عمر خود قبل از انتخابات به فعالیت های بیشتر، تبلیغات و یا ارایه خدمات، تسهیلات و یارانه های بیشتری می پردازند و یا از پرداخت های مستقیم پول استفاده می کنند که متاسفانه ما در گذشته هم گرفتار این وضعیت بوده ایم و در این مقطع نیز بیشتر از گذشته رخ داده است.در اغلب دوره های انتخاباتی در گذشته نمونه هایی از تخریب و بزرگنمایی که یک عمل تکراری است و سکه رایج بوده است به چشم می خورد و مقداری هم اجتناب ناپذیر است. البته مردم متوجه هستند و در برابر این وعده ها به طور کامل تحت تاثیر قرار نمی گیرند و البته بی تاثیر هم نیست و ما انجام این گونه اقدامات را نفی نمی کنیم ولی باید از آنها فاصله بگیریم.

تخلفاتی هم وجود دارد که امیدواریم هم دستگاه مجری و هم نظارتی که شورای نگهبان در رأس آن است وهمچنین سازمان بازرسی تلاشهای لازم را در این خصوص انجام دهند و به همین دلیل بخشنامه ای از سوی سازمان بازرسی به همکاران خود در بخشهای مختلف فرستاده ایم و ستادی در تهران و مرکز فعال شده و در استانها هم فعال خواهد شد. لذا امیدواریم هم در هزینه ها و هم در پرداخت ها دقت شود. سازمان بازرسی در حال بررسی گزارشات در خصوص برخی تبلیغات در صدا و سیما، روزنامه ها، سایتها، خبرگزاریهایی که متعلق به بیت المال و یا نهادهای عمومی و دولتی است و در حال تبلیغات له یا علیه کاندیداها هستند می باشد.

* آیا این گزارشات ارسالی مردمی بوده است؟

- گزارشها هم از طرف ستادها و هم مردم به ما رسیده است و البته همکاران ما در سازمان بازرسی در حال بررسی بیشتر موضوع هستند.

*نظرتان در رابطه با طرح موضوع کمیته صیانت از آرا از سوی برخی کاندیداها چیست؟

- بدگمانی ، این تعبیر و برقراری چنین سازوکاری را ناصحیح و غیر موجه می دانم زیرا خوشبختانه تشکیلات و ابزار مناسبی که برای برگزاری صحیح و دقیق انتخابات و رعایت حقوق عمومی و قوانین داریم که باید به خوبی و کفایت از آنها استفاده کنیم، نه اینکه به سازوکارهای بدون پشتوانه حقوقی و سئوال برانگیز روی بیاوریم و بر اتهام آفرینی و دغدغه سازی دشمنان بیفزاییم. زیرا شورای نگهبان نمایندگان کاندیداها و سازمان بازرسی ابزار قانونی مناسب برای تضمین سلامت انتخابات و رعایت حقوق عمومی هستند در سطوح و مراتب مختلف.

البته هیچ اشکالی ندارد که نامزدها برای ساماندهی نمایندگان خود بر سر صندوقها و شعبات اخذ رای ترتیبات لازم و سازماندهی مناسب خود را به وجود آورند و از ظرفیت قانونی در حد عالی استفاده کنند.

* برخی از سایتها به نقل از منابع موثق اعلام کرده اند که جنابعالی بازنشسته شده اید و به زودی فرد دیگری به ریاست این سازمان منصوب می شود؟ این مطالب صحت دارد؟

- بنده وقتی در دوم خرداد اخراج شدم حدود دو سال سوابق خدمتی ام گم و گور شد و الان با قانون جدید خدمات کشوری که افراد با تحصیلات فوق لیسانس به بالا و سی و پنج سال می توانند خدمت کنند ظاهرا حدود 8 سال فرصت دارم و همچنان انشاء الله در خدمت هستیم. اما اگر عده ای به دنبال این هستند که بازنشستگی اجباری و زود هنگام نصیب بنده شود نگران نیستم و هر چه تقدیر باشد تسلیم هستم. البته بنده چنین مطلب و خبری را نشنیده ام شاید برخی نگران مواضع اصولگرایانه و قانونمدارانه و قاطع سازمان بازرسی هستند . باید اضافه کنم که ضمن اینکه وظیفه داریم همه به مقررات پایبند و از اصول تبعیت کنیم. اما اضافه بر آن بنده از پافشاری بر اصول و معیارها و آرمان ها برکات زیادی دیده ام که به حول قوه الهی در این مسیر خواهم ایستاد.

ادامه دارد ...