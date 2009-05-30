350 هزار مسکن مهر در شهرهای جدید ساخته می شود

مهدی ذاکرالحسینی در گفتگو با مهر گفت: تا پایان سال گذشته از 260 هزار واحد مسکونی طرح مسکن مهر در شهرهای جدید بالغ بر130 هزار واحد ساخته شده و در کل پیش بینی ساخت 350 هزار واحد مسکونی در 14 شهرجدید کشور به عمل آمده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی عنوان کرد: در شرایط حاضر برای تامین زمین برای 350 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در شهرهای جدید کشور بالغ بر 5 هزار هکتار زمین در اختیار آنان قرار گرفته که از این میزان 3 هزار هکتار در حال آماده سازی است.

وی اعلام کرد: در حال حاضر بالغ بر 45 هزار پروانه ساختمانی در شهرهای جدید به منظور ساخت مسکن مهر صادر شده است، ضمن اینکه 20 هزار واحد مسکونی نیز مراحل آماده سازی را به اتمام رسانده اند.

ذاکرالحسینی اظهارداشت: در قالب مسکن مهر در شهر جدید پرند بالغ بر100 هزار واحد و در شهرجدید هشتگرد بالغ بر 50 هزار واحد مسکونی ساخته خواهد شد که با این تعداد هم اکنون قرار داد اجاره منعقد شده است.

