وزارت علوم هرچه سریعتر قانون حذف کنکور را اجرایی کند

اسدالله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زمانی که این طرح در صحن علنی مجلس به تصویب رسید در پی آن کارگروه طرح حذف کنکور به ریاست وزیر علوم نیز تشکیل شد.

وی عنوان کرد: در این کارگروه مقرر شد از سال 88 آزمونهای درسی از پایه دوم دبیرستان در نظر گرفته شود و در نهایت تا سال 90 کنکور به تدریح حذف شود.

عباسی ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از رشته های کاردانی و کارشناسی به دلیل توسعه فضاهای آموزشی در دانشگاه های پیام نور، دانشگاه آزاد، سراسری و ... تعداد ظرفیتها پذیرش بیشتر از تعداد تقاضا و متقاضیان است.

رئیس کمیته آموزش و پرورش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرح حذف کنکور تا سال 90 که مجلس براساس نظر کارشناسی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب کرده و آن را به صورت قانون درآورده از همه جهات مورد بررسی قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه در این قانون به همه دانش آموزان مستعد توجه شده است، ادامه داد: با حذف کنکور همه دانش آموزان مستعد می توانند از ظرفیتها و امکانات دانشگاه ها استفاده کنند حتی به محرومترین قشرهای جامعه که از کمترین امکانات نظیر کلاس کنکور بهره مند هستند توجه شده است.

عباسی در خصوص کمبود بودجه که کارگروه حذف کنکور مطرح کرده است، اظهار داشت: بودجه و اعتبار لازم برای حذف کنکور را کارگروه حذف کنکور متشکل از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد داده اند تصویب شده است.