اشتباهات فردی مانع از کسب چهار مدال شد/ جودو به سرعت پیشرفت می کند

سید محمود میران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: من قبل از قبول مسئولیت فنی تیم سرپرست بودم ولی هیچ دخالتی در کار فنی نداشتم و تنها 20 روز مانده به اعزام به عنوان سرمربی انتخاب شدم. زمان اندکی تا مسابقات آسیایی بود و انجام هر گونه تغییر عملا غیرممکن بود.

وی ادامه داد: رقابتهای قهرمانی آسیا در سطح فنی خوبی برگزار شد و کشورها نشان دادند به سرعت در حال پیشرفت هستند. کشورهای مختلف روی جودو سرمایه گذاری خوبی داشته اند و این یعنی اینکه کار ما دشوارتر شده و ما هم باید بیش از گذشته کارکنیم.

سرمربی تیم ملی جودو با اشاره به وعده کسب چهار مدال قبل از اعزام گفت: به واقع توانایی انجام این کار را داشتیم ولی ملی‌پوشان ما به اشتباهات فردی باختند و فرصت‌ها را هدر دادند. حریف عربستانی چالاک با شناخت از نقاط ضعف و قوت وی توانست او را شکست دهد. داوران به اجرای فن معلومات در مبارزه با چین که می بایست ضربه فنی باشد امتیاز ندادند. چاه خندق در 90- کیلوگرم باید مدال می‌گرفت و به اشتباه محض خود باخت. رجبی عملکرد قابل قبولی داشت و به نظر من خیلی بهتر از مسابقه در 100- کیلوگرم جواب می‌دهد.

میران با تاکید بر شروع اردوی تیم ملی از 19 خرداد ادامه داد: در جلسه‌ با سرپرست فدراسیون در مورد نحوه کار و شروع تمرینات برای حضور در مسابقات جهانی هلند، بازی‌های آسیایی و المپیک برنامه ریزی خواهیم کرد.

وی ادامه داد: به سرپرست فدراسیون اعلام خواهم کرد با توجه به شرایط حال حاضر تیم ملی اعتقاد داردم در دو سه وزن در رقابتهای جهانی شرکت کنیم.

میران در پایان از افزوده شدن دو مربی دیگر به کادر فنی تیم ملی که یکی از آنها قطعا ایرانی است خبر داد.