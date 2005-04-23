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۳ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۹:۵۹

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز بدين شرح است:

آفرينش:
تاريخ توزيع كارنامه اوليه آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها
با موافقت مقام معظم رهبري ؛ سه هزار و 630 زنداني به مناسبت ميلاد رسول اكرم(ص) آزاد مي شوند
آيت الله هاشمي رفسنجاني : كشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند مدير نيرومند است

ابرار:
هاشمي رفسنجاني: انتخاب رييس جمهور با آراي كم خطرناك است
شوراي هماهنگي لاريجاني را به عنوان كانديداي نهايي معرفي كرد
وزير بهداشت : لايحه سقط جنين براي حمايت از حقوق زنان و كودكان است

اعتماد:
در نشست استاني شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اعلام شد: لاريجاني نامزد رسمي محافظه كاران
كنسرت اركستر سمفونيك تهران در تخت جمشيد
هاشمي رفسنجاني : هيچ گاه حساسيت هاي جناحي و ناديده گرفتن منافع ملي به شكل كنوني نبوده است

ايران:
يك هفته ناآرامي پايان يافت: نمايش همبستگي اقوام ايراني در خوزستان
هاشمي رفسنجاني: كشور شرايط ويژه اي پيدا كرده است
ازسوي شوراي هماهنگي ؛ لاريجاني نامزد اصولگرايان شد
واكنش ولايتي و قاليباف به معرفي لاريجاني

ابتكار:
مهرآباد، نقطه پايان حوادث مرگبار فروردين ؛ بوئينگ پير در قعر كن
118 تيم خودرويي و موتوري براي برخورد با 10 تخلف حادثه ساز : پليس آبي در بزرگراه
معرفي رسمي لاريجاني به عنوان نامزد شوراي هماهنگي

اقتصاد پويا :
دولت، نفت و توانير را موظف به جلوگيري از اتلاف انرژي كرد
عدالتيان، نايب رييس اتاق تهران : هاشمي رفسنجاني به جايگاه رياست جمهوري اعتبار مي بخشد
در برنامه چهارم ؛ تمام دانش آموزان شير رايگان مي نوشند

جام جم:
از سوي سخنگوي سفارت ايران در لندن تاييد شد: مذاكره براي خريد كارخانه خودروسازي "روور" انگليس
2 حادثه هوايي در 2 روز
پس از رايزني هاي متعدد و بررسي نظرسنجي ها: شوراي هماهنگي به علي لاريجاني رسيد

جمهوري اسلامي:
راهپيمايي بزرگ مردم خوزستان در محكوميت اقدامات تفرقه افكنانه دشمنان انقلاب
اقدام جديد مهرعليزاده براي ادغام
لاريجاني با شعار "هواي تازه با دولت اميد" مي آيد

جوان :
با موافقت مقام معظم رهبري صورت مي گيرد: عفو و آزادي 3630 زنداني به مناسبت ميلاد رسول اكرم(ص)
حادثه براي مسافران هوايي روز زمين
در نشست روز گذشته شوراي هماهنگي صورت گرفت : معرفي رسمي لاريجاني به عنوان نامزد رياست جمهوري

جهان اقتصاد:
زنگنه : تحريم آمريكا عليه اوپك بازار نفت را ملتهب مي كند
تجارت شن و ماسه عامل اصلي حادثه مهرآباد!
4 ميليون معتاد فعال ؛ جوانان در مسلخ افيون

جهان صنعت :
مذاكرات سفير ايران در لندن براي خريد كارخانه "روور": "روور" مي خواهد به زابل برود 
لاريجاني انتخاب نهاي اصولگرايان
وام معدنكاران تا 75 درصد ارزش معدن

حيات نو:
اعلام گزارش ملي هزينه مواد مخدر: اعتياد 30 درصد درآمد ملي را بر باد مي دهد
علت سانحه فرودگاه مهرآباد مشخص شد: گودال شن فروشان
شوراي هماهنگي لاريجاني را قطعي كرد

خراسان :
خودروسازان ايران "روور" را از ورشكستگي نجات مي دهند
راهپيمايي بزرگ وحدت مردم اهواز برگزار شد
حكم تخليه 140 مدرسه تهران در دست مالكان

خبر:
حادثه هواپيمايي در پرواز شماره 171
خطيب جمعه تهران: شركت در انتخابات حق و تكليف مردم است
جديدترين آمار رسمي معتادان ايران اعلام شد
هاشمي رفسنجاني: اختلافات ادامه يابد مي آيم

دنياي اقتصاد:
سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال منتشر كرد: گزارش جديد از ريسك اقتصادي ايران
اولين سانحه هوايي سال در مهرآباد
چشم انداز بازار نفت از نگاه صندوق بين المللي پول

سياست روز:
محمدرضا باهنر ، نامزد نهايي شوراي هماهنگي را معرفي كرد؛ لاريجاني در صدر 50 نظرسنجي است
اسماعيل ططري: كروبي "كريمخان زند" زمانه است
با حضور اقشار مختلف مردم در اهواز برگزار شد؛ حماسه همبستگي در راهپيمايي خوزستان  

شرق:
از سوي شوراي هماهنگي راستگرايان ؛ لاريجاني نهايي شد
راهپيمايي وحدت در اهواز
آخرين آمار رسمي اعلام شد: 4 ميليون معتاد در ايران
توقف توليد پيكان در ارديبهشت

فرهنگ آشتي:
رييس دادگاههاي انقلاب تهران: ممكن است درباره مسايل امنيتي جلوي اجراي حكم اعدام گرفته شود
ولايتي در واكنش به تصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب مبني بر انتخاب لاريجاني: از ميان يك نفر يك نفر را انتخاب كردند
پرواز 171 با دو كشته 47 مصدوم و يك ناپديد

كارو كارگر:
با ارسال پيامي به واتيكان ؛ خاتمي انتخاب رهبر جديد كاتوليك هاي جهان را تبريك گفت
رييس قوه قضاييه: اعطاي مرخصي به زندانيان داراي شرايط ادامه مي يابد
واحدهاي مسكوني بنياد مسكن به كارگران واگذار مي شود

همبستگي:
اعتراض نامزدهاي اصولگرايان به معرفي نهايي لاريجاني از سوي شوراي هماهنگي؛ قبول نداريم
رحيم عبادي، رييس سازمان ملي جوانان خبر داد: بالاترين درصد ازدواج در تهران و خراسان
پايان فاجعه هوايي چهارشنبه شب اعلام شد: 3 مسافر قرباني سقوط بويينگ ساها در رودخانه كن

همشهري:
در جلسه مسوولان شوراي هماهنگي معرفي شد: كانديداي شوراي هماهنگي؛ علي لاريجاني
گزارش همشهري از سانحه در مهرآباد
كوفي عنان: شوراي امنيت بايد از چنگ قدرت هاي بزرگ خارج شود

هموطن سلام:
سهميه استخدامي 38 هزار معلم حق التدريسي استان ها مشخص شد: اختصاص 430 ميليارد تومان براي بهبود درآمد معلمان
امسال قدرت خريد كارمندان ثابت مي ماند
دوم ارديبهشت ؛ روز جهاني زمين پاك

هدف و اقتصاد:
خاتمي در ديدار با وزير امور خارجه كويت: اختلاف فلات قاره ميان دو كشور به نفع دو طرف حل شود
بيطرف : 83 موفق ترين سال صنعت آب كشور بود
مسوولان پاسخگويي به حادثه هوايي مهرآباد را به دو هفته آينده موكول كردند  

کد مطلب 88756

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