مهمترين عناوين روزنامه هاي صبح امروز

آفرينش:

تاريخ توزيع كارنامه اوليه آزمون كارشناسي ارشد دانشگاهها

با موافقت مقام معظم رهبري ؛ سه هزار و 630 زنداني به مناسبت ميلاد رسول اكرم(ص) آزاد مي شوند

آيت الله هاشمي رفسنجاني : كشور بيش از هر زمان ديگر نيازمند مدير نيرومند است

ابرار:

هاشمي رفسنجاني: انتخاب رييس جمهور با آراي كم خطرناك است

شوراي هماهنگي لاريجاني را به عنوان كانديداي نهايي معرفي كرد

وزير بهداشت : لايحه سقط جنين براي حمايت از حقوق زنان و كودكان است

اعتماد:

در نشست استاني شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اعلام شد: لاريجاني نامزد رسمي محافظه كاران

كنسرت اركستر سمفونيك تهران در تخت جمشيد

هاشمي رفسنجاني : هيچ گاه حساسيت هاي جناحي و ناديده گرفتن منافع ملي به شكل كنوني نبوده است

ايران:

يك هفته ناآرامي پايان يافت: نمايش همبستگي اقوام ايراني در خوزستان

هاشمي رفسنجاني: كشور شرايط ويژه اي پيدا كرده است

ازسوي شوراي هماهنگي ؛ لاريجاني نامزد اصولگرايان شد

واكنش ولايتي و قاليباف به معرفي لاريجاني

ابتكار:

مهرآباد، نقطه پايان حوادث مرگبار فروردين ؛ بوئينگ پير در قعر كن

118 تيم خودرويي و موتوري براي برخورد با 10 تخلف حادثه ساز : پليس آبي در بزرگراه

معرفي رسمي لاريجاني به عنوان نامزد شوراي هماهنگي

اقتصاد پويا :

دولت، نفت و توانير را موظف به جلوگيري از اتلاف انرژي كرد

عدالتيان، نايب رييس اتاق تهران : هاشمي رفسنجاني به جايگاه رياست جمهوري اعتبار مي بخشد

در برنامه چهارم ؛ تمام دانش آموزان شير رايگان مي نوشند

جام جم:

از سوي سخنگوي سفارت ايران در لندن تاييد شد: مذاكره براي خريد كارخانه خودروسازي "روور" انگليس

2 حادثه هوايي در 2 روز

پس از رايزني هاي متعدد و بررسي نظرسنجي ها: شوراي هماهنگي به علي لاريجاني رسيد

جمهوري اسلامي:

راهپيمايي بزرگ مردم خوزستان در محكوميت اقدامات تفرقه افكنانه دشمنان انقلاب

اقدام جديد مهرعليزاده براي ادغام

لاريجاني با شعار "هواي تازه با دولت اميد" مي آيد

جوان :

با موافقت مقام معظم رهبري صورت مي گيرد: عفو و آزادي 3630 زنداني به مناسبت ميلاد رسول اكرم(ص)

حادثه براي مسافران هوايي روز زمين

در نشست روز گذشته شوراي هماهنگي صورت گرفت : معرفي رسمي لاريجاني به عنوان نامزد رياست جمهوري

جهان اقتصاد:

زنگنه : تحريم آمريكا عليه اوپك بازار نفت را ملتهب مي كند

تجارت شن و ماسه عامل اصلي حادثه مهرآباد!

4 ميليون معتاد فعال ؛ جوانان در مسلخ افيون

جهان صنعت :

مذاكرات سفير ايران در لندن براي خريد كارخانه "روور": "روور" مي خواهد به زابل برود

لاريجاني انتخاب نهاي اصولگرايان

وام معدنكاران تا 75 درصد ارزش معدن



حيات نو:

اعلام گزارش ملي هزينه مواد مخدر: اعتياد 30 درصد درآمد ملي را بر باد مي دهد

علت سانحه فرودگاه مهرآباد مشخص شد: گودال شن فروشان

شوراي هماهنگي لاريجاني را قطعي كرد



خراسان :

خودروسازان ايران "روور" را از ورشكستگي نجات مي دهند

راهپيمايي بزرگ وحدت مردم اهواز برگزار شد

حكم تخليه 140 مدرسه تهران در دست مالكان

خبر:

حادثه هواپيمايي در پرواز شماره 171

خطيب جمعه تهران: شركت در انتخابات حق و تكليف مردم است

جديدترين آمار رسمي معتادان ايران اعلام شد

هاشمي رفسنجاني: اختلافات ادامه يابد مي آيم



دنياي اقتصاد:

سازمان بيزينس مانيتور اينترنشنال منتشر كرد: گزارش جديد از ريسك اقتصادي ايران

اولين سانحه هوايي سال در مهرآباد

چشم انداز بازار نفت از نگاه صندوق بين المللي پول

سياست روز:

محمدرضا باهنر ، نامزد نهايي شوراي هماهنگي را معرفي كرد؛ لاريجاني در صدر 50 نظرسنجي است

اسماعيل ططري: كروبي "كريمخان زند" زمانه است

با حضور اقشار مختلف مردم در اهواز برگزار شد؛ حماسه همبستگي در راهپيمايي خوزستان

شرق:

از سوي شوراي هماهنگي راستگرايان ؛ لاريجاني نهايي شد

راهپيمايي وحدت در اهواز

آخرين آمار رسمي اعلام شد: 4 ميليون معتاد در ايران

توقف توليد پيكان در ارديبهشت

فرهنگ آشتي:

رييس دادگاههاي انقلاب تهران: ممكن است درباره مسايل امنيتي جلوي اجراي حكم اعدام گرفته شود

ولايتي در واكنش به تصميم شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب مبني بر انتخاب لاريجاني: از ميان يك نفر يك نفر را انتخاب كردند

پرواز 171 با دو كشته 47 مصدوم و يك ناپديد

كارو كارگر:

با ارسال پيامي به واتيكان ؛ خاتمي انتخاب رهبر جديد كاتوليك هاي جهان را تبريك گفت

رييس قوه قضاييه: اعطاي مرخصي به زندانيان داراي شرايط ادامه مي يابد

واحدهاي مسكوني بنياد مسكن به كارگران واگذار مي شود

همبستگي:

اعتراض نامزدهاي اصولگرايان به معرفي نهايي لاريجاني از سوي شوراي هماهنگي؛ قبول نداريم

رحيم عبادي، رييس سازمان ملي جوانان خبر داد: بالاترين درصد ازدواج در تهران و خراسان

پايان فاجعه هوايي چهارشنبه شب اعلام شد: 3 مسافر قرباني سقوط بويينگ ساها در رودخانه كن

همشهري:

در جلسه مسوولان شوراي هماهنگي معرفي شد: كانديداي شوراي هماهنگي؛ علي لاريجاني

گزارش همشهري از سانحه در مهرآباد

كوفي عنان: شوراي امنيت بايد از چنگ قدرت هاي بزرگ خارج شود



هموطن سلام:

سهميه استخدامي 38 هزار معلم حق التدريسي استان ها مشخص شد: اختصاص 430 ميليارد تومان براي بهبود درآمد معلمان

امسال قدرت خريد كارمندان ثابت مي ماند

دوم ارديبهشت ؛ روز جهاني زمين پاك

هدف و اقتصاد:

خاتمي در ديدار با وزير امور خارجه كويت: اختلاف فلات قاره ميان دو كشور به نفع دو طرف حل شود

بيطرف : 83 موفق ترين سال صنعت آب كشور بود

مسوولان پاسخگويي به حادثه هوايي مهرآباد را به دو هفته آينده موكول كردند