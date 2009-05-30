چمن استادیوم ورزشی شهید عضدی رشت مصنوعی می شود

مدیرکل تربیت بدنی استان گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه داشتن زمین چمن مصنوعی در گیلان یک نظر کارشناسی است، افزود: به دلیل شرایط آب و هوای فصلی و بارندگی های زیاد نمی توان در تمامی فصول از زمین های چمن طبیعی استان استفاده بهینه برد و حتما باید زمین چمن مصنوعی ساخته شود.

وی با بیان اینکه چمن استادیوم ورزشی بندرانزلی طبیعی باقی می ماند، عنوان کرد: با همکاری منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی یک زمین چمن مصنوعی درحوالی کپورچال بندرانزلی ساخته می شود.

فولادی همچنین با اعلام اینکه هفت زمین چمن مصنوعی در سفردور دوم رئیس جمهوری به استان مصوب شده است، افزود: استان گیلان با وجود آب و هوای ایده آل از وجود حتی یک زمین تمرینی مناسب بی بهره است.

مدیرکل تربیت بدنی گیلان همچنین به مزیتهای چمن مصنوعی اشاره کرد و یادآور شد: حذف و کاهش بسیاری از هزینه های مربوط به آماده سازی، کاشت و نگهداری زمین، قابلیت استفاده دائمی و همیشگی از چمن، یکنواختی سطح زمین در تمامی ابعاد و سطوح زمین از جنبه های ظاهری و فیزیکی، مقاومت زیاد در مقابل عوامل جوی و تنشهای ناشی از حرکات فیزیکی بازیکنان از جمله این ویژگی هاست.