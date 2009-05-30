نتانیاهو ترسو و حقه باز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، زیپی لیونی با انتقاد از سیاست های کابینه بنیامین نتانیاهو در مدیریت بحران اقتصادی رژیم صهیونیستی خطاب به وی گفت: درست است که تو علم اقتصاد را می دانی اما حقه باز هستی.

لیونی با بیان این مطلب افزود: سیاست دولت [کنونی] به طور غیر منطقی به مرحله وضع مالیات بر میوه و سبزیجات رسیده است.

وی در مورد نتایج دیدار نتانیاهو با رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: دیدار تو با "باراک اوباما" به جای اینکه ما را به جلو ببرد، به پرتگاه ها سوقمان داد و تو فرصت تاریخی برای مشارکت استراتژیک با دولت جدید آمریکا را از دست دادی.

رهبر حزب کادیما همچنین اعلام کرد: مشکل این است زمانی که می خواهی از واقعیت ها فرار کنی و به دنبال ایجاد جایگزین ها هستی کسی دوست ندارد به سخنان تو گوش کند و همه می دانند چقدر از هدف دور هستی.

لیونی درباره تشکیل کابینه نتانیاهو نیز گفت: زمانی که به لیبرمن هر آنچه را خواست دادی فهمیدم که تو ترسو هستی.