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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۸

گاردین خبر داد :

انتقاد تند محافظه کاران و جمهوریخواهان از انتخاب اوباما برای دادگاه عالی

انتقاد تند محافظه کاران و جمهوریخواهان از انتخاب اوباما برای دادگاه عالی

اقدام رئیس جمهور آمریکا در انتخاب یک زن به عنوان رئیس دادگاه عالی به شدت خشم جمهوریخواهان وگروه های محافظه کار این کشور را بر انگیخته بطوری که این افراد انتخاب اوباما را گزینه ای نامناسب برای این پست می دانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین، منتقیدن "سونیا سوتومایور" را به عنوان یک نژاد پرست و یک فرد ضد آمریکایی معرفی می کنند.

به اعتقاد چهره های سرشناس جمهوریخواه ومحافظه کار آمریکایی "یک زن نمی تواند قضاوت درستی را انجام دهد."

در این میان "نوات گینگریچ" سخنگوی سابق جمهوریخواهان در مجلس نمایندگان آمریکا و "کارل روو" رئیس گروه استراتژیستهای جرج بوش، هر دو سوتومایور را یک فرد نژاد پرست نامیده و اعلام کرده اند که وی باید از اظهارت خود در سال 2001 میلادی معذرت خواهی کند.

در سال 2001 سوتومایور در سخنرانی دانشگاه کالیفرنیا گفته بود : قضات زن با ملیت اسپانیایی ( هیسپانیک ) مسائل خاصی را در ارتباط با جنسیت و نژاد بهتر از زنان سفید پوست درک می کنند.

در این میان گینگریچ پا را فراتر نهاده و خواستار استعفای سوتومایرو از سمت رئیس دادگاه عالی آمریکا شده وگفته است : نژاد پرستی جدید بهتر از نژاد پرستی قدیم نیست.   

در این میان کاخ سفید به جمهوریخواهان هشدار داده که مراقب گفته های خود در این خصوص باشند.

کد مطلب 887569

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