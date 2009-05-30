به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیاة، 23 شبکه تلویزیونی این 5 کلیپ سینمایی که مرکز جهان معرفی حضرت محمد (ص) تولید کرده، به 7 زبان انگلیسی، ترکی، اردنی، چینی، فرانسوی، دانمارکی و آلمانی از 23 شبکه پخش می کند.

عادل شدی دبیرکل مرکز جهانی معرفی حضرت محمد (ص) اظهار داشت که این کلیپها اخیرا در ریاض تهیه و تولید شده اند که طی آن اخلاق و ویژگیهای حضرت محمد، رفتار با کودکان، نیکی به والدین، برخورد با حیوانات، صبر و بردباری بر آزار دیگران را مورد توجه قرار می دهند.

وی افزود: تلاش شده این کلیپها به صورت دقیق و مستقیم ویژگیها و خصوصیات رفتاری و اخلاقی حضرت محمد را به تصویر بکشند.

عادل شدی تصریح کرد: قرار است این کلیپها به 15 زبان دیگر نیز ترجمه شوند و همچنین کلیپهای جدید دیگری نیز تولید شوند و درصدد هستیم آن را به مراکز و شوراهای اسلامی در خارج ارسال کنیم. این کار با هدف حمایت و تولید برنامه ها و فعالیتهای مناسب به منظور یاری حضرت محمد (ص) و دفاع از او صورت گرفته است.

در پی برگزاری اجلاس سران در داکار پایتخت سنگال، بر تأسیس مرکز جهانی معرفی حضرت محمد (ص) تأکید شد. این مرکز با اهدافی چون معرفی حضرت محمد به غیر مسلمانان، تصحیح مفاهیم نادرست درباره حضرت محمد(ص)، ارائه سنت و سیره و خلق و خوی حضرت محمد در رفع مشکلات انسانی فعالیت خود را آغاز کرده است. دفتر اصلی این مرکز در ریاض است که دفاتر دیگری در کشورهای مختلف دارد. اعضای این مرکز 7 نفر هستند که به مدت 3 سال عضو خواهند بود.