شناسایی مکانیزم جدید رشد سلولها

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مکانیزم جدید سلولها رشد می کنند و رشد کنترل شده آنها یکی از دلایل اصلی ایجاد سرطان است.

این محققان در این تحقیقات مولکولهای کوچک RNA را که "میکرو RNA" نامیده می شوند بررسی کردند. میکرو RNA عملکردهای پایه ای سلولها به خصوص رشد آنها را تنظیم می کنند.

نتایج این تحقیقات که در مجله نیچر منتشر شده است نشان می دهد که کلید این فرایند در یک پروتئین قرار دارد. این پروتئین یک قطع کننده اتصالی را که میکرو RNA را تولید می کند کنترل می کند. در مواقع فقدان این پروتئین، سلولها بسیار سریعتر از حد نرمال رشد کرده و تومورهای سرطانی را تشکیل می دهند.

نتایج این کشف می تواند راههای جدیدی را در مبارزه با سرطان ارائه کند.