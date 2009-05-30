با میران هماهنگ نبودم / جایی کار می کنم که موثر باشم

مرتضی بهرامی نژاد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهارداشت: من به عقاید همه افراد احترام می گذارم و چون نظراتم با میران هماهنگ نبود تصمیم به کناره گیری از تیم ملی گرفتم.

وی ادامه داد: دوست دارم جایی کار کنم که موثر باشم. می خواهم بهترین کار را ارائه دهم و سوابق من هم همین موضوع را نشان می دهد ولی شرایط ادامه همکاری من با تیم ملی جودو فراهم نبود و برای آنکه تیم ملی لطمه نخورد استعفا کردم.

بهرامی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من در حیطه کاری خود صاحب نظر بوده و 10 سال است که درحال تدریس این کار هستم و نمی توان نوعی تمرین داد که طراحی آن با آنچه من می دانم تفاوت داشته باشد.

وی در پایان با ابراز امیدواری برای موفقیت تیم ملی جودو گفت: در یک جمله می گویم نفس ورزش زیر سایه سیاست آن پنهان شده است.