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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۰۴

بهرامی نژاد پس از استعفا:

با میران هماهنگ نبودم / جایی کار می کنم که موثر باشم

با میران هماهنگ نبودم / جایی کار می کنم که موثر باشم

مربی بدنساز تیم ملی جودو آنچه ناهماهنگی بین او و سرمربی تیم ملی خوانده می شود را دلیل استعفای خود ذکر کرد.

مرتضی بهرامی نژاد با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر اظهارداشت: من به عقاید همه افراد احترام می گذارم و چون نظراتم با میران هماهنگ نبود تصمیم به کناره گیری از تیم ملی گرفتم.

وی ادامه داد: دوست دارم جایی کار کنم که موثر باشم. می خواهم بهترین کار را ارائه دهم و سوابق من هم همین موضوع را نشان می دهد ولی شرایط ادامه همکاری من با تیم ملی جودو فراهم نبود و برای آنکه تیم ملی لطمه نخورد استعفا کردم.

بهرامی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: من در حیطه کاری خود صاحب نظر بوده و 10 سال است که درحال تدریس این کار هستم و نمی توان نوعی تمرین داد که طراحی آن با آنچه من می دانم تفاوت داشته باشد.

وی در پایان با ابراز امیدواری برای موفقیت تیم ملی جودو گفت: در یک جمله می گویم نفس ورزش زیر سایه سیاست آن پنهان شده است. 

کد مطلب 887574

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