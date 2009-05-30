رئیس فدراسیون در همه امور دخالت می کند / هندبال اصفهانی!

محمد تقی ناری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه استعفای من بدنبال دخالت های رحیمی در امور فدراسیون صورت گرفت گفت: من به عنوان مسئول کمیته مربیان و آموزش از فدراسیون هندبال ابلاغ گرفته ام اما کارهای من تنها منحصر به بخش آموزش بود به طوریکه رحیمی رئیس فدراسیون هندبال، در نشست مربیان و تیم های ملی با رفتاری تند تاکید کرد که تصمیم گیری در خصوص مربیان و تیم های ملی به هیچکس ربط ندارد!

وی با بیان اینکه بعد از 10 سال کار معلق کمیته مربیان و آموزش فدراسیون هندبال باز هم شاهد بلاتکلیفی این بخش هستیم اظهار داشت: اعتقاد دارم مدیران فدراسیون ها باید نظارت بر عملکرد بخش ها داشته باشند اما خود محور نباشند در حالیکه در رئیس فدراسیون هندبال خود محور بوده و در امور کمیته ها دخالت می کند.

باشگاه نداریم!

ناری با اشاره به ریاست 15 ساله رحیمی در فدراسیون هندبال گفت: نیمی از عمر فدراسیون هندبال در اختیار علیرضا رحیمی بوده با این وصف که ما شاهد یک مدیریت با ثبات توسط یک نفر در این فدراسیون بوده ایم اما می بینیم که در این رشته نه مدیرتخصصی هندبال داریم و نه باشگاه داریم!

فدراسیون به سبک سنتی قدیم مدیریت می شود

وی تصریح کرد: هرم اصلی این فدراسیون در تمامی بخش ها مشکل دارد و ورزشی که به نوعی در نظرعام، مادر همه ورزش های توپی است بلاتکلیف بوده و به سبک سنتی قدیم مدیریت می شود.

ریاست فدراسیون از پیش مشخص شده است!

رئیس اسبق کمیته مربیان و آموزش فدراسیون هندبال به ثبت نام چهار نفر برای احراز پست ریاست این فدراسیون در دوره جدید اشاره کرد و گفت: این نفرات کاندیدا شده اند اما باید دید که آیا توان رقابت یا مدیریت را در این رشته دارند یا خیر. در کنار آن روسای هیئت های هندبال بدون تفکر و تحقیق رای می دهند تا همچون لیگ هندبال که تیم های اول تا سوم از پیش مشخص شده اند ریاست فدراسیون نیز از پیش مشخص شده باشد!

داوری دلیل اصلی شکل نگرفتن لیگ هندبال است

ناری به مشکلات داوری در این رشته اشاره کرد و افزود: یکی از عللی که لیگ هندبال ایران در این سالها نتوانسته شکل خوبی بگیرد و هنوز با گذشت 20 سال زانوی غم بغل گرفته شدت گرفتن مشکلات داوری هاست. این مسئله به حدی در این چند سال مشهود بود که باشگاه با سابقه ای مانند فولاد بدلیل مشکلات داوری تصمیم به کناره گیری از لیگ برتر می کند.

کادر اصفهانی در راس فدراسیون هندبال

وی به حضور مربیان و ورزشکاران اصفهانی در راس تیم های ملی اشاره کرد و گفت: چطور می شود که سرپرست، مربی و حتی تدارکات تیم نوجوانان و جوانان از اصفهان و نیمی از بازیکنان تیم های ملی از ترکیب اصفهانی تشکیل می شود و حتی اردوهای تدارکاتی نیز در این شهر برنامه ریزی می شود! این مسئله غم انگیز هندبال اصفهانی تا به آنجایی در هندبال رخنه کرده که گریبان گیر تیم های بانوان و رقابتهای لیگ نیز شده است!

شعبه کمیته آموزش فدراسیون در اصفهان!

ناری با بیان اینکه براساس چه پایه و اساسی کار ثبت نام و حضور در یک کلاس بین المللی مربیگری در اروپا بدست یک مربی سپرده می شود؟ گفت: ظاهرا فدراسیون کار خلاقانه ای انجام داده و شعبه ای از کمیته آموزش فدراسیون را در اصفهان زده است. یکی از مربیان اصفهانی متولی ثبت نام از علاقه مندان شرکت در دوره ارتقاء در مجارستان شده و هرکسی که بخواهد به صورت شخصی عازم این دوره شود باید مبلغی را به صورت آزاد پرداخته و در قالب یک گروه عازم این دوره شود!

فکری به حال هندبال شود!

وی با تاکید بر اینکه باید بر عملکرد فدراسیون ها نظارت شود خاطرنشان کرد: از مسئولان رده بالای ورزش تقاضا دارم فکری به حال هندبال کنند و حتی از مربیان و کارشناسان نظرات را برای برطرف شدن مشکلات این رشته جویا شوند.