امنیت مطلوبی در آبادان برقرار است

جواد گودرزی با بیان اینکه برخورد قاطع پلیس و دادسرای آبادان نقش موثری در کاهش جرایم در این شهرستان داشته است، افزود: دادگاه های این شهرستان با اعمال مجازاتهای متناسب با جرایم به امر پیشگیری از جرایم و اصلاح جامعه کمک می کنند.

وی با بیان اینکه مشکلات اقتصادی با افزایش جرایم نسبت مستقیم دارد، تصریح کرد: رشد نرخ بیکاری وقوع جرایمی نظیر سرقت را به دنبال دارد.

گودرزی همچنین از راه اندازی دادگاه بخش اروندکنار در آینده نزدیک خبر داد و افزود: با پیگیری رئیس کل دادگستری استان خوزستان تشکیل دادگاه در منطقه مذکور به تصویب قوه قضاییه رسیده و از بهمن ماه سال گذشته یک نفر قاضی به همراه تعدادی کارمند در این دادگاه مستقر شده اند که در حال حاضر در این دادگاه پرونده های حقوقی و جزایی پس از صدور کیفرخواست مورد رسیدگی قرار می گیرد.