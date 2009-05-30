انتشار طنزهای اعتراضی در سه جلد/ خاطرات 15 خرداد تجدید چاپ می شود

حجت الله الاسلام سعید فخرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کار جمع آوری این آثار زیر نظر محمد‌ علی علومی از طنز پردازان نام آشنای کشور انجام شده است. وی علاوه بر گردآوری این آثار نقدهایی نیز بر آنها نوشته است. این کتاب در نوع خودش بی‌نظیر است چرا که نمونه‌های ادبی خوبی در آن آمده است که منبعی موثق در اختیار دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی قرار می‌دهد.

وی در ادامه از تجدید چاپ مجموعه خاطرات شفاهی درباره واقعه 15 خرداد عنوان کرد: این کتاب مشتمل بر خاطرات مبارزان انقلاب اسلامی درباره واقعه 15 خرداد است که قبلا در یازده جلد منتشر شده بود و امسال به مناسبت 15 خرداد با اصلاحاتی در پنج جلد منتشر خواهد شد.

به گفته مسئول واحد تاریخ شفاهی انقلاب حوزه هنری این خاطرات را حجت الااسلام علی باقری در گفتگو با 500 نفر تنظیم کرده است.

وی همچنین گردآوری و انتشار خاطرات شفاهی مبارزان انقلاب اسلامی سراسر کشور را از دیگر برنامه‌های دفتر تاریخ شفاهی حوزه هنری خواند و اظهار داشت: در راستای این هدف سال گذشته خاطرات افراد زیادی دربرخی از استانهای کشور گردآوری شده که در قالب 9 اثر منتشر می‌شود و برخی از خاطرات هم در مراحل جمع‌آوری است که پس از تکمیل آنها منتشر خواهد شد.

به گفته فخرزاده خاطرات دکتر پوریزدانپرست از دانشجویان فعال شیراز، خاطرات بهجتی معروف به "شفق" از روحانیون و شاعران یزد، خاطرات ماشاالله کازرونی از مبارزان بوشهری، خاطرات سیدکاظم اکرمی وزیر اسبق کشور از همدان، خاطرات شهید سیدعلی اکبرابوترابی از قزوین، خاطرات آیت الله گرگانی از روحانیون استان گلستان، دکتر حافظ نیا استاد دانشگاه تربیت مدرس از مشهد، خاطرات حجت الاسلام سید تقی درچه‌ای از اصفهان و خاطرات دکتر عالی‌، اولین استاندار لرستان پس از انقلاب و سید قاسم یا حسینی از جمله این کتابهاست.

وی افتتاح سایت روزشمار انقلاب اسلامی را از دیگر برنامه‌های این دفتر خواند و گفت: ده سال پیش پژوهشی مبنی بر گردآوری رویدادهای انقلاب که در نشریات مختلف منتشر شده بود شروع و تا کنون حاصل این پژوهشها در 10 جلد منتشر شده است. پس از مشورتها تصمیم گرفتیم با افتتاح سایتی این اطلاعات گردآوری شده را در دسترس عموم مردم قرار دهیم که هم اکنون اطلاعات وارد سایت شده اما به یک سری مشکلات فنی برخوردیم که در صدد هستیم با رفع مشکلات فنی این سایت را فعال کنیم.

فخرزاده در ادامه اعلام کرد: اطلاعات سایت روزشمار انقلاب اسلامی مربوط به وقایع سالهای 56 تا دی ماه 57 است که از منابع خبری مختلف مثل روزنامه‌ها، نشریه‌های مختلف داخلی و خارجی و همچنین از روی خاطرات و کتابهای که در این زمینه منتشر شده گردآوری شده است.

مسئول واحد تاریخ شفاهی انقلاب حوزه هنری اظهار داشت: امیدواریم که در آینده بتوانیم منابع کتابخانه تخصصی انقلاب اسلامی را به این سایت متصل کنیم.