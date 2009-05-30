فرار آمریکا از اتهام مداخله در جنایت زاهدان با احتمال ورود جندالله به لیست تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر، بوستون گلوب به نقل از "ایان کلی" سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می نویسد: وزارت خارجه ایالات متحده با جدیت در حال بررسی وارد کردن گروه تروریستی جند الله در فهرست گروههای تروریستی خود است.

این روزنامه می نویسد: در پی حمله این گروه تروریستی به مسجدی در زاهدان که منجر به کشته شدن 25 نفر گردید، این حرکت دولت آمریکا می تواند نشانه ای بر حسن نیت دولت باراک اوباما برای آغاز گفتگوهای دیپلماتیک با ایران تلقی شود.

گفتنی است که ایران گروهک جندالله را ساخته و پرورده دست برخی قدرتهای مداخله گر از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی می داند و این رژیمها را عامل اصلی حوادث تروریستی انجام شده توسط این گروهک قلمداد می کند.

کلی که کشورش از حامیان اصلی تروریسم در جهان است، می گوید: ما از هیچ شکلی از تروریسم در ایران حمایت نمی کنیم. ما به همکاری با جامعه بین المللی برای ممانعت از هرگونه حملات تروریستی به غیر نظامیان بی گناه در همه جا در جهان ادامه می دهیم.

در عین حال مقام های آمریکایی در وزارت خارجه این کشور می گویند که روند ورود گروه جند الله به فهرست گروههای ترویستی آمریکا می تواند شش ماه و یا بیشتر زمان ببرد زیرا که مقام ها باید جزئیات پرونده آنها را بررسی کنند.

این مقام ها می گویند: برای وارد کردن یک گروه در این فهرست آنها باید امنیت شهروندان، سیستم دفاعی و یا روابط خارجی و منافع اقتصادی آمریکا را مورد تهدید قرار دهند، اما این مقام ها می گویند که ملاک ها برای بحث در این خصوص زیاد است. اینکه آیا جندالله به ثبات ایران آسیب می زند و این بی ثباتی می تواند به ضرر آمریکا باشد یا خیر یکی از این ملاک هاست.

"جیسان بلازاکیس" رئیس واحد طراحی هایی وزارت خارجه از توضیح اینکه آیا این بی ثباتی به ضرر آمریکاست یا خیر خودداری کرد، اما یک مقام عالی رتبه که از افشای نامش خودداری کرد، گفت که این روند در حال بررسی است و ممکن است هرگز کامل نشود.