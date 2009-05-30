برگزیدگان جایزه ادبی طهران 15 خرداد اعلام می شوند

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هدف اصلی این جایزه انتخاب آثار شایسته و برتر است این جایزه را زمینه‌ای برای بروز استعدادهای جوان در حوزه ادبیات دانست.

دبیر جایزه ادبی طهران گفت: این کیفیت و مطلوبیت آثار است که مبنای انتخاب اثر برگزیده خواهد بود و الزامی برای معرفی اثر برتر از میان آثار رسیده درهر ماه وجود ندارد.

محمدی افزود: جایزه ادبی طهران بستری است برای بروز استعدادهای نویسندگان و شاعران جوان تا توان ادبی و استعداد هنری خود را به جامعه نشان دهند،‌ از این رو هدف برگزار کنندگان این جایزه انتخاب اثر شایسته و برتر است نه صرف اهدای جایزه‌ای ماهانه.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان جوان به این جایزه گفت: درست است که کمیت آثار موجب اعتبار و اهمیت جوایز می‌شود اما غایت نهایی هر جایزه‌ای کیفیت آثار است که همین اعتبار جایزه را بالا می‌برد.





