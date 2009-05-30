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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۱۱

برگزیدگان جایزه ادبی طهران 15 خرداد اعلام می شوند

برگزیدگان جایزه ادبی طهران 15 خرداد اعلام می شوند

دبیر جایزه ادبی طهران از اعلام اسامی برگزیدگان جایزه ادبی طهران تا 15 خرداد ماه خبر داد.

عباس محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه هدف اصلی این جایزه انتخاب آثار شایسته و برتر است این جایزه را زمینه‌ای برای بروز استعدادهای جوان در حوزه ادبیات دانست.

دبیر جایزه ادبی طهران  گفت: این کیفیت و مطلوبیت آثار است که مبنای انتخاب اثر برگزیده خواهد بود و الزامی برای معرفی اثر برتر از میان آثار رسیده درهر ماه وجود ندارد.

محمدی افزود: جایزه ادبی طهران بستری است برای بروز استعدادهای نویسندگان و شاعران جوان تا توان ادبی و استعداد هنری خود را به جامعه نشان دهند،‌ از این رو هدف برگزار کنندگان این جایزه انتخاب اثر شایسته و برتر است نه صرف اهدای جایزه‌ای ماهانه.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر هنرمندان جوان به این جایزه گفت: درست است که کمیت آثار موجب اعتبار و اهمیت جوایز می‌شود اما غایت نهایی هر جایزه‌ای کیفیت آثار است که همین اعتبار جایزه را بالا می‌برد.
 

 

کد مطلب 887586

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