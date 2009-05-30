پخش 93 هزار دقیقه برنامه انتخاباتی در مراکز استانی صدا و سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرمضان موسوی مقدم با ارائه گزارشی از عملکرد مراکز استانهای صداوسیما در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 59 هزار و 507 دقیقه از این تولیدات را مربوط به حوزه های صدای مراکز و 33 هزار و 279 دقیقه را از عملکرد سیمای استانهای صدا و سیما اعلام کرد.
معاون امور مجلس و استانهای صداوسیما این میزان تولید و پخش را از آغاز شروع دوره تبیین از 10 اسفند پارسال تا 25 اردیبهشت امسال اعلام کرد و گفت: میزگرد سیاسی، برنامههای روزانه، برنامههای ترکیبی، میان برنامه، اخبار و موسیقی از جمله ساختارهای برنامههای ویژه ریاست جمهوری هستند که در دو حوزه صدا و سیمای مراکز استانها به موضوع انتخابات میپردازند.
برنامه رادیویی "ایران سربلند" کار مشترک مراکز صداو سیما و شبکه سراسری صدا با موضوع انتخابات هر روز از ساعت 10 صبح تا 30/11 پخش می شود که در این برنامه استانهای مختلف حضور دارند.
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