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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

پخش 93 هزار دقیقه برنامه انتخاباتی در مراکز استانی صدا و سیما

پخش 93 هزار دقیقه برنامه انتخاباتی در مراکز استانی صدا و سیما

معاون امور مجلس و استان‌های صدا و سیما از تولید و پخش 92 هزار و 786 دقیقه برنامه ویژه انتخابات در ساختارهای مختلف از شبکه‌های استانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرمضان موسوی مقدم با ارائه گزارشی از عملکرد مراکز استان‌های صداوسیما در ارتباط با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، 59 هزار و 507 دقیقه از این تولیدات را مربوط به حوزه های صدای مراکز و 33 هزار و 279 دقیقه را از عملکرد سیمای استان‌های صدا و سیما اعلام کرد.

معاون امور مجلس و استان‌های صداوسیما این میزان تولید و پخش را از آغاز شروع دوره تبیین از 10 اسفند پارسال تا 25 اردیبهشت امسال اعلام کرد و گفت: میزگرد سیاسی، برنامه‌های روزانه، برنامه‌های ترکیبی، میان برنامه، اخبار و موسیقی از جمله ساختارهای برنامه‌های ویژه ریاست جمهوری هستند که در دو حوزه صدا و سیمای مراکز استان‌ها به موضوع انتخابات می‌پردازند.

برنامه رادیویی "ایران سربلند" کار مشترک مراکز صداو سیما و شبکه سراسری صدا با موضوع انتخابات هر روز از ساعت 10 صبح تا 30/11 پخش می شود که در این برنامه استان‌های مختلف حضور دارند.

کد مطلب 887587

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