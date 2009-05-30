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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۲۰

لیگ برتر بوکس/

بنیاد بهادر مازندران فینالیست شد

بنیاد بهادر مازندران فینالیست شد

تیم بنیاد بهادر مازندران جمعه شب با پیروزی مقابل پیوند ساپکو تهران به دیدار نهایی رقابت های لیگ برتر بوکس راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های بنیاد بهادر مازندران و پیوند ساپکو تهران که هفته گذشته به درگیری کشیده شده و ناتمام مانده بود، شب گذشته از وزن 57 کیلوگرم به بعد پیگیری شد که نماینده نور موفق شد با نتیجه 6 بر 5 بر حریف تهرانی خود غلبه کرده و در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، به دیدار نهایی رقابت ها راه پیدا کند.

تیم های بنیاد بهادر مازندران و فولاد ماهان اصفهان که در دیگر دیدار نیمه نهایی مقابل هیئت بوکس خراسان به برتری رسیده روز پنجم تیرماه دیدار نهایی رقابت ها را در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار خواهند کرد.  

کد مطلب 887588

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