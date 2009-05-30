مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد ساعت 24 فردا پایان می یابد

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از بین 195 هزار 414 داوطلبی در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کرده و مجاز به انتخاب رشته شده بودند تا روز گذشته 50 هزار داوطلب نسبت به انتخاب رشته اقدام کرده اند.

وی افزود: داوطلبان باید در مدت تعیین شده با مراجعه به پایگاه سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

معاون سازمان سنجش به داوطلبان توصیه کرد: ابتدا نسبت به تهیه مطالعه دفترچه راهنمای انتخاب رشته اقدام و کد رشته محلهای مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند و پس از آن کد رشته های امتحانی خود را در فرم پیش نویس مربوط که در صفحه 140 دفترچه قرار دارد درج و پس از اطمینان از صحت رشته محلها در محدوده زمانی تعیین شده برای انتخاب رشته اقدام کنند.

وی اضافه کرد: داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات کارت و شماره شناسنامه و یا کد رهگیری نسبت به ثبت کد رشته محلها و تکمیل فرم انتخاب رشته اقدام کنند.

توکلی اظهار داشت: پس از تأیید نهایی کد رشته محلها شماره رمز 15 رقمی توسط سیستم به عنوان رسید در اختیار داوطلب قرار داده خواهد شد. نظر به اینکه گزینش نهایی بر اساس 80 درصد نمره آزمون کتبی در هر گرایش با توجه به ظرفیت و 20 درصد معدل تراز شده انجام می شود لذا هر داوطلب مجاز باید بر اساس دستورالعمل بندهای مشخص شده را تکمیل کند. داوطلب باید معدل، نام رشته و نام موسسه آموزش عالی محل فارغ التحصیلی خود را که در کارنامه درج شده کنترل و در صورتی که معدل، نام رشته و نام موسسه مورد تأیید باشد بند یک و در غیر این صورت بند دو را علامتگذاری کند.

وی ادامه داد: اگر داوطلبی یکی از دو مورد را علامتگذاری نکند به وی اجازه انتخاب رشته داده نمی شود.

معاون سازمان سنجش به مهر گفت: با توجه به اینکه کد محلهای انتخابی درج شده در فرم اینترنتی پس از تأیید نهایی توسط داوطلب و دریافت شماره رمز 15 رقمی قابل تغییر نیست لذا به داوطلب توصیه می شود قبل از اقدام به تکمیل فرم نهایی انتخاب رشته های تحصیلی جزئیات و اطلاعات کد را مطالعه کرده و در نظر داشته باشد.

وی اظهار داشت: سیستم انتخاب رشته تا حدود زیادی هوشمند است و تا حد امکان خطاهای احتمالی داوطلبان را در زمان انتخاب رشته به آنها تذکر می دهد اگر داوطلبی نسبت به رفع خطاهای داده شده اقدام نکند انتخاب رشته کامل نمی شود و به این داوطلب شماره رمز 15 رقمی داده نمی شود.