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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۴۹

زندگی علامه طباطبایی در سیمافیلم به تصویر کشیده می‌شود

زندگی علامه طباطبایی در سیمافیلم به تصویر کشیده می‌شود

محمدرضا کریمی راد فیلمنامه فیلم تلویزیونی "علامه طباطبایی" را به سفارش مرکز سیمافیلم می‌نویسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، "علامه طباطبایی" به تهیه‌کنندگی محمد داودی به سفارش سیمافیلم تولید می‌شود و زهرا نبی‌پور در تحقیقات این پروژه همراهی کرده است. این فیلمنامه بعد از نگارش برای تولید در سیمافیلم ارزیابی می‌شود. کریمی راد در فیلمنامه "علامه طباطبایی" به دوران زندگی ایشان در شادآباد می‌‍پردازد.

علامه سیدمحمدحسین طباطبایی در سال 1281 در روستای شادآباد تبریز متولد شد. او سال 1297 به مدرسه طالبیه تبریز وارد شد و سال 1304 به شهر نجف اشرف مهاجرت کرد. وی بهار سال 1325 رهسپار شهر قم شد و تا پایان عمر به فعالیت‌های علمی و پژوهشی خود تداوم بخشید. بزرگترین اثر علامه تفسیر جاودانه المیزان است.

همچنین بابک نبی‌زاده مشغول نگارش فیلمنامه "سفر به اعماق" به سفارش سیمافیلم است. این فیلم داستان دانشجویی جوان است که در رشته معارف تحصیل می‌کند. وی پایان‌نامه‌اش را به وجود امامزاده‌ها در کشور و سندیت آنها اختصاص داده است. نبی‌زاده فیلمنامه "برای چشم‌هایت دعا کن" را هم به سفارش سیمافیلم نوشته که در مرحله دریافت کد تولید است.

کد مطلب 887592

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