گزارش مهر از جزئیات اصلاح الگوی مصرف گاز در صنایع

خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت تهیه طرح اصلاح الگوی مصرف گاز در صنایع از وزارت نفت کسب اطلاع کرد در این رابطه تاکنون 20 نوع الگو برای مصرف گاز در بخشهای مختلف صنعت تدوین شده است که پس از پشت سرگذاشتن مراحل نهایی مطالعاتی برای تصویب به هیئت دولت ارائه خواهد شد.

در صورت پشت سرگذاشتن مراحل قانونی، صنایع مصرف کننده گاز طبیعی مجاز خواهند بود، به ازای هر واحد تولید خود تنها بخش معینی گاز مصرف کنند. از این رو چنانچه صنعتی بیش از الگوهای تعیین شده گاز بیشتری مصرف کند، باید بهای گاز اضافی را بر اساس تعرفه های جدید پرداخت کند.

در این رابطه یکی از مهمترین اهداف تدوین و اجرای این طرح (در صورت پشت سر گذاشتن مراحل قانونی)، اصلاح الگوی مصرف گاز در صنایع کشور است که موجب خواهد شد که صنایع کشور به طرف نوسازی و بهینه سازی مصرف گاز خود روی بیاورند.

به گزارش مهر، همچنین در خصوص تعرفه های پیش بینی شده برای آن دسته از صنایع که بیش از الگو تعیین شده، گاز مصرف می کنند، پیشنهادهای مختلفی مطرح شده که در حال بررسی است.

در یکی از این تعرفه ها پیشنهاد شده که قیمت گازی که توسط صنایع کشور بیش از الگو مصرف شده است، بر اساس سبد صادراتی گاز کشور محاسبه شود.

علاوه بر این تعرفه ها، یکسری قیمتهای ترجیحی گاز نیز برای صنایع در حال تدوین است به طوری که جزئیات بیشترآن دسته از صنایع که می توانند مشمول قیمتهای ترجیحی شوند با نهایی شدن این طرح نیز اعلام می شود.

در حال حاضر واحدهای پتروشیمی بزرگترین صنایع مصرف کننده گاز طبیعی در کشور هستند. به طوری که هم اکنون به طور تقریبی 25 میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه تحویل واحدهای پتروشیمی می شود.

از سوی دیگر، پیش بینی می شود با اجرای طرح های توسعه صنعت پتروشیمی میزان مصرف گاز در این بخش به 48 میلیون متر مکعب در روز افزایش پیدا کند.

گفتنی است، اخیرا نیز پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به استناد اصل 138 قانون اساسی و در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و تامین سوخت لازم برای واحدهای صنعتی، آیین نامه نحوه تأمین برق و سوخت صنایع را به دستگاههاى اجرایى ذیربط را ابلاغ کرده است.

بر این اساس دولت، شرکت ملی گاز را مکلف کرده است به منظور مدیریت مصرف گاز، ‌ضرایب متفاوتی دراوقات مختلف سال تعیین کند، به نحوی که متوسط این ضرایب در طول سال برابر یک باشد و نرخ تحویل گاز را با این ضرایب تعدیل کند این ضرایب به گونه ای تعیین می شود که در مواقع کمبود گاز،‌ نرخ گاز با نرخ سوخت مایع با ارزش حرارتی معادل یکسان شود.