نیاز به سرمایه گذاری 600 میلیارد تومانی برای صنعتی سازی مسکن

سید حسن قلعه نویی در گفتگو با مهر گفت: در شرایط کنونی برای عملیاتی شدن حدود 45 تفاهم نامه تنظیم شده برای احداث کارخانه های تولید مصالح نوین ساختمانی به منظور صنعتی سازی مسکن بالغ بر600 میلیارد تومان سرمایه گذاری مورد نیاز است.

مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ( مپسا) عنوان کرد: به منظور تامین سرمایه مورد نیازصنعتی سازی مسکن در کشور مقرر است 70 درصد نیازمذکور از طریق تسهیلات بانکی شود و از 30 درصد مابقی نیز به طور متوسط، سهم سازمان گسترش 40 درصد و سهم بخش خصوصی بالغ بر60 درصد است.

وی با اشاره به نیاز کشور به تولید سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی و ضرورت افزایش استحکام و سرعت در ساخت و سازها در کشور، اظهارداشت: صنعتی سازی مسکن می تواند بخش قابل توجهی از این خواسته ها را محقق کند.

قلعه نویی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش مسکن برای اغلب مردم و به خصوص فعالان این عرصه با جذابیت همراه است، افزود: با توجه به تفاوتهایی که میان سنتی سازی و صنعتی سازی مسکن وجود دارد، در صددیم با تبیین مزایای استفاده از فناوریهای نوین ساختمانی، استقبال مردم از صنعتی سازی را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی سقف پیش پرداخت کارفرما به پیمانکار بر طبق قوانین موجود بالغ بر 15 درصد است، افزود: در صنعتی سازی 70 درصد پروژه در قالب عملیات پیش مهندسی قبل از آغاز فرآیند احداث صورت می گیرد واز سویی این 15 درصد برای هزینه های مذکورکافی نیست؛ لذا باید راهکارهایی به منظور رفع این مشکل برای پیمانکارانی که قصد فعالیت دراین بخش را دارند، اتخاذ شود.

مدیرعامل شرکت مدیریت پروژه های ساختمانی ایران ( مپسا) در پایان اعلام کرد: این شرکت به عنوان مجری طرح صنعتی سازی مسکن در کشور، ماموریت دارد تا با هماهنگی سایر وزارتخانه های ذیربط در قالب برنامه ای 5 ساله ظرفیت احداث 20 درصد از واحدهای مسکونی را با استفاده از فناورهای نوین فراهم کند.