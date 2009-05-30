انگلیس نیروهای ویژه هوابرد خود را به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، هنگ نیروهای ویژه هوابرد انگلیس که نقشی کلیدی در مبارزه با القاعده در عراق داشت اکنون در حال ورود به افغانستان است.

بر همین اساس تا کنون دو اسکادران از این نیروها به افغانستان اعزام شده اند و این اغزام بواسطه پایان ماموریت نظامیان انگلیسی در عراق محقق شده است.

این نیروها نیز به نیروهای انگلیسی مستقر در جنوب افغانستان اضافه می شوند و به مدت چهار ماه عملیاتهای ویژه ای را علیه طالبان ترتیب خواهند داد.

این اعزام پس از آن انجام می شود که در ماه گذشته فرماندهی ارشد نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان تغییرکرد و ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده سابق نیروهای ویژه عملیاتی ارتش آمریکا جانشین ژنرال "مک کرنان" شد.

به نظر می رسد ژنرال مک کریستال برنامه های ویژه ای را برای مبارزه با طالبان در افغانستان داشته باشد.