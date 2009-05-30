به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بزرگ تسلا تولید کننده اتومبیلهای الکتریکی اعلام کرد به علت اشتباه در نصب پیچهایی که بر روی شاسی تعداد محدودی از اتومبیلهای روداسترز این شرکت توسط کارخانه لوتوس صورت گرفته است به احتمال زیاد این دستگاهها باز فراخوانده خواهند شد.

تسلا موتورز در 28 می 2009 طی اعلامیه ای اظهار داشت قصد فراخوان 354 دستگاه از خودروهای ورزشی روداستر را که تاریخ تولید آنها به 22 آپریل 2009 بازمی گردد دارد تا بتواند نقص فنی موجود در آنها را رفع کند.

شرکت تسلا اعلام کرد این نقص فنی در پیچ شاسی های عقب تعداد محدودی از روداستر های ساخته شده توسط شرکت لوتوس و به دلیل نصب نامناسب به وجود آمده است.

بر اساس گزارش لس آنجلس تایمز، خودروهای روداستر که با قیمت 109 هزار دلار به فروش می رسند در شرکت لوتوس واقع در انگلستان مونتاژ شده و سپس به کالیفرنیا منتقل می شوند. سپس در این ایالت باطریها و موتور الکتریکی خودروها نصب خواهند شد.