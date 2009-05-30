قطب الدین صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: نمایش باغ شکر پاره از اول مردادماه سال جاری در تالار سنگلج تهران به روی صحنه می رود.

وی ادامه داد: تمرینات این نمایش از ماه گذشته آغاز و با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته قرار است از اول مردادماه سال جاری در تالار سنگلج به روی صحنه برود.

صادقی گفت: این نمایش یکی از آخرین نوشته های خودم است که همانند چند سال اخیر آن را به همکاری گروه هنر به روی صحنه خواهم برد.

نویسنده و کارگردان این نمایش خاطرنشان کرد: در این نمایش کاظم هژیر آزاد، اسماعیل بختیاری، اشکان جنابی، مجید افشار و چندین بازیگر دیگر نیز حضور دارند.

وی عنوان کرد: باغ شکر پاره بر اساس داستانها و نمایشهای روحوضی است که امیدوارم بر اساس برنامه زمان بندی شده به اجرای عمومی درآید.