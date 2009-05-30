رعایت نکردن کپی رایت مانع شغل محسوب شدن نویسندگی است

احمد اکبرپور نویسنده کودک و نوجوان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: روال حرفه ای شدن این است که نویسندگی یک شغل مستقل محسوب شود. در همه جهان این اتفاق افتاده است ولی در ایران متاسفانه هنوز نویسندگی یک شغل نیست.

نویسنده کتاب "غول و دوچرخه" ادامه داد: در حال حاضر برای شغل محسوب کردن نویسندگی در ایران موانعی وجود دارد که فکر نمی‌کنم با وجود این موانع تا چند دهه آینده هم اتفاقی بیفتد و تا رسیدن به آن جایگاه بهتر است نویسندگان در کنار نویسندگی شغل دیگری داشته باشند.

وی مهمترین مانع برای مستقل بودن نویسندگی به عنوان یک شغل را کپی رایت دانست و گفت: تا وقتی که مسئله کپی رایت در ایران پذیرفته و اجرا نشود نمی توانیم در این باره جدی حرف بزنیم. ما در حال حاضر مانند جزیره تک افتاده ای هستیم که باید به اقیانوس نشر جهانی وصل شویم.

نویسنده مجموعه "سه سوت جادویی" افزود: در کنار مسئله کلان کپی رایت چندین مسئله داخلی نیز از جمله نوع و تعداد خواننده کتابها و هجوم کارهای خارجی در مقابل اقلیت تولیدات داخلی وجود دارد که باید برای آنها تمهیدی اندیشیده شود.

برنده کتاب سال جمهوری اسلامی در سال 79 ادامه داد: ما در کشورمان در مقابل سینمای خارجی تمهید داریم ولی درباره ادبیات خارجی خیر. ما اگر با هجوم تولیدات سینمای خارجی به ویژه هالیوودی در اکران سینمایمان روبه رو بودیم دیگر چیزی به نام سینمای ملی برایمان باقی نمانده بود به همین دلیل مسئله اکران فیلم خارجی در سینمای ایران کاملا حساب شده است ولی درباره حمایت از تولیدات داخلی در برابر ترجمه و نشر کتب خارجی کار مفیدی نکرده ایم و به دلیل رعایت نکردن کپی رایت می بینیم یک کتاب خارجی توسط انتشارات مختلف حتی چندین بار منتشر و به بازار می آید.



این نویسنده کودک و نوجوان و برنده جوایز مختلف ادبی که در صدا و سیمای مرکز فارس مشغول به کار است، یکی دیگر از راههایی را که از طریق آن می توان به استقلال شغلی نویسندگی کمک کرد اینگونه توضیح داد: اگر حمایتهای قانونی از ادبیات ایران صورت گیرد این امید هست که آرام آرام به سوی حرفه ای شدن پیش برویم و بتوانیم به نویسندگی هم به عنوان یک شغل بنگریم.

نویسنده رمان "کشفهای کوچک من" افزود: از آنجا که از لحاظ تئوریک نویسندگی یک شغل کامل است و در جهان نیز اجرایی شده پس ما هم می توانیم به آن دست یابیم فقط باید ملزومات آن را فراهم کنیم.

وی ادامه داد: ما کارهایی در حد جهانی کم داریم .در عرصه کودک و نوجوان در بازارهای جهانی هم حضور کمرنگی داریم و به استثنای چند جشنواره ادبی و تصویرگری در جای دیگر ما را نمی شناسند. ما کارهای در حد جهانی و بزرگ کم می نویسیم و پروژه های بلندمدت را به نفع کارهای آنی از دست می دهیم که این هم از آسیبهایی است که از عدم استقلال نویسندگی به عنوان شغل متوجه ما شده است.

اکبرپور با تاکید مجدد بر اهمیت رعایت کپی رایت گفت: تا زمانی که هر ناشری کتاب کودک نازل تولید، ترجمه و چاپ می کند این مسائل وجود دارد. در حالی که اگر کپی رایت وجود داشته باشد دیگر ناشران نمی توانند کتابهای بی کیفیت چاپ کنند.

این نویسنده در پایان اشاره کرد: نویسنده برای بهتر نوشتن لازم دارد که زیاد مطالعه و سفر کند، با مخاطبان مختلف ارتباط داشته باشد و جهان را تجربه کند و همه اینها در قبال حرفه ای شدن معنا پیدا می کند. نویسندگی باید شغل محسوب شود تا کیفیت کارها بالا رود. ادبیات ایران برای ارتقا به این روال نیازمند است.

"قطار آن شب"، "شب به خیر فرمانده"، "امپراطور کلمات" و "من نوکر بابام نیستم" از جمله آثار احمد اکبرپور است.





