20 هزار نفر روز آموزشهای نظام مهندسی کشاورزی را در گلستان فراگرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جعفری صبح شنبه در کارگاه آموزشی در گنبد افزود: تاکنون 80 دوره کارگاه آموزش در استان برگزار شد و کارشناسان و فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی از آموزشهای لازم بهره مند شدند.

وی اظهار داشت: برای دستیابی به اهداف سازمانی، توانمندسازی و ارتقای دانش و توان علمی اعضا امری ضروری است که این سازمان درصدد است از طریق کارگاه های آموزشی به این هدف دست یابد.

جعفری خاطرنشان کرد: تحقق توسعه کشاورزی کشور برپایه توسعه نیروی انسانی از مهمترین رسالت این سازمان بوده که برای دستیابی به این هدف باید دانش اعضا به روز شود.

حقیقی محقق ایستگاه تحقیقات گنبد کاووس نیز برلزوم مدیریت علفهای هرز و مبارزه با آن در مزارع غلات تاکید کرد و گفت: نیاز است تا کارشناسان با روشهای کنترل علف هرز و قرنطینه آشنا شوند.

وی بیان داشت: شناسایی، پیشگیری و کنترل نماتد در مزرعه گندم ضرورت دارد و باید کارشناسان با این موارد آشنا شوند.

170 مهندس ناظر مزارع غلات شرق گلستان در "کارگاه آموزشی آشنایی با کنترل بیماری نماتد و کنترل خسارت علف هرز جودره" شرکت داشتند.

گلستان 600 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.