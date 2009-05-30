  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۱:۵۴

13 کتابخانه شبستانی در لردگان فعالیت می کند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: 13 کتابخانه شبستانی با 14 هزار جلد کتاب در مناطق مختلف شهرستان لردگان فعالیت می کنند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر در لردگان اظهار داشت: 13 کتابخانه شبستانی با 14هزار جلد کتاب در مناطق مختلف شهرستان لردگان زیر نظر هیئتهای مذهبی وهیئت امنای مساجد مشغول فعالیت است.

حجت الاسلام حسن بت شکن افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم به ویژه روستاییان مهمترین هدف سازمان تبلیغات اسلامی از راه اندازی این کتابخانه ها است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع کتابخوانی در جامعه، این کتابخانه ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.

وی عنوان کرد: تجهیز و ساماندهی کتابخانه ها از مهمترین برنامه های فرهنگی این اداره در سال جاری است.

کد مطلب 887611

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها