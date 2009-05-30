13 کتابخانه شبستانی در لردگان فعالیت می کند

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان لردگان در گفتگو با خبرنگار مهر در لردگان اظهار داشت: 13 کتابخانه شبستانی با 14هزار جلد کتاب در مناطق مختلف شهرستان لردگان زیر نظر هیئتهای مذهبی وهیئت امنای مساجد مشغول فعالیت است.
حجت الاسلام حسن بت شکن افزود: ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین مردم به ویژه روستاییان مهمترین هدف سازمان تبلیغات اسلامی از راه اندازی این کتابخانه ها است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع کتابخوانی در جامعه، این کتابخانه ها باید بیشتر مورد حمایت قرار گیرد.
وی عنوان کرد: تجهیز و ساماندهی کتابخانه ها از مهمترین برنامه های فرهنگی این اداره در سال جاری است.
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