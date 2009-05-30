راه اندازی موزه تاریخ راه آهن جنوب در خوزستان

مجتبی گهستونی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: راه آهن جنوب بیش از 80 سال قدمت دارد و خاستگاه آن خوزستان است به همین دلیل اکنون در اهواز ده ها خانه قدیمی با معماری خاص و ایستگاه هایی که هر کدام نقش ارزنده ای در طول تاریخ معاصر ایران ایفا کرده اند، وجود دارد.

گهستونی اظهار داشت: در حال حاضر در اهواز بنای هشت بنگله ها روبروی فرمانداری اهواز و خانه های مسکونی راه آهن در سمت جنوب غربی پل نادری در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند.

گهستونی افزود: در دیداری که با مدیرکل راه آهن جنوب داشتم وی ضمن تاکید بر راه اندازی موزه تاریخ راه آهن جنوب با صراحت از حفظ، احیا و مرمت خانه های ثبت شده راه آهن در فهرست میراث فرهنگی استقبال کرد و خواهان مشارکت سازمان میراث فرهنگی خوزستان در این خصوص شد.

وی ادامه داد: با توجه به آمادگی این مقام مسئول می توان امیدوار بود که سازمان میراث فرهنگی در ثبت بقیه بناهای متعلق به راه آهن جنوب با مشکلی مواجه نشود.

دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی خوزستان بیان کرد: طی سالیان اخیر به دلیل عدم مراقبت اصولی شاهد تخریبها و تغییراتی در بناهای متعلق به راه آهن بوده ایم و هم اکنون در بیشتر بناهای ثبت شده متعلق به راه آهن ترک خوردگی دیوارها، شکستگی و ریزش نرده های آهنی مشاهده می شود.



گهستونی گفت: در یکی از بناهایی که با نام هشت بنگله معروف شده است کل بنا از بیرون به سیمان سفید (رش) مزین شده و این اقدام باعث شده تا ضمن ناهمگونی در اثر معماری بنا نیز تخریبهای صورت بگیرد.



وی افزود: در حاشیه رودخانه کارون جنب پل نادری نیز خانه های متعلق به راه آهن وجود دارد که به دلیل عدم کاربری مناسب به ویرانه تبدیل شده اند که راه آهن ناحیه جنوب آمادگی مرمت و سپس واگذاری آنها را به صورت موقت دارد.