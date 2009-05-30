حضور عتبات عالیات کرج در اجرای سه پروژه بزرگ مذهبی در عراق

سیداحمد میرحاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از پروژه ها مربوط به طرح جامع کربلا به نام طرح جامع "سفینة النجاة" است که شامل خیمه گاه، قتلگاه، بین الحرمین و ... می شود.

وی ادامه داد: قرارداد فاز اول این پروژه منعقد و آغاز شده و تعدادی از اساتید ایران و عراق نیز در آن به نوعی شرکت دارند.

این مسئول در خصوص لزوم اجرای پروژه یادشده تاکید کرد: وزارت کشاورزی عراق اعلام کرده که حرم امام حسین(ع) و نیز حرم حضرت ابوالفضل(ع) دو متر پایین تر از خیابانهای اطراف و رود فرات قرار دارد و به همین دلیل اگر تمهیدی اساسی در نظر گرفته نشود، ممکن است در اثر جریان آب فرو بریزد که پروژه سفینة النجاة در راستای تمهید یادشده آغاز شده است.

میرحاجیان افزود: در این زمینه لازم است حدود 115 هزار متر مکعب دیوارکشی و بتن ریزی شود تا آب زیرسطحی حرمها کنترل شود و به وسیله پمپاژ به حد نصاب برسد.

عتبات عالیات کرج در اجرای طرح جامع کاظمین شرکت می کند

جانشین رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان کرج در بخش دیگری از سخنان نیز بیان کرد: این ستاد در اجرای طرح جامع کاظمین شرکت می کند، ضمن اینکه در زمینه این طرح، مراحل مقدماتی، طراحی و عقد قرارداد با مسئولان عراقی انجام و فاز اول آن آغاز شده است.

میرحاجیان ادامه داد: همچنین ستاد بازسازی عتبات عالیات کرج در طرح عظیم نجف اشرف که مربوط به توسعه حرم حضرت امیرالمومنین(ع) است، شرکت می کند.

وی عنوان کرد: در این خصوص نیز مطالعهف طراحی و عقد قرارداد با مسئولان عراقی انجام و فاز اول آن به نام صحن حضرت زهرا(س) شروع شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: پیش از این هیچ مکانی در نجف اشراف به نام حضرت فاطمه زهرا(س) نامگذاری نشده بود که نامگذاری فاز اول پروژه یادشده به نام ایشان به همین دلیل صورت گرفته است.