داشتن سابقه خدمت به نظام شرط جذب هیئت علمی در دانشگاه تربیت معلم

عبدالجواد طاهری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با شرایط و ضوابط دانشگاه تربیت معلم برای جذب هیئت علمی در این دانشگاه گفت: در آئین نامه جدید جذب اعضای هیئت علمی که مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است استخدام عضو هیئت علمی از طریق صلاحیت عمومی و علمی بررسی می شود.

وی ادامه داد: با توجه به حساسیتی که نسبت به دانشگاههای تربیت معلم و تربیت مدرس به دلیل تربیت کردن معلم و مدرس برای مدارس و دانشگاهها وجود دارد در آئین نامه جدید جذب عضو هیئت علمی ضوابط جداگانه ای برای جذب در این دانشگاه در نظر گرفته شده است.

رئیس دانشگاه تربیت معلم افزود: بر این اساس در شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده است که یکی از شرایط جذب در دانشگاههای تربیت معلم و تربیت مدرس، داشتن سابقه خدمت به نظام باشد. این موضوع در کمیته های عمومی جذب مورد بررسی قرار می گیرد.

وی اظهار داشت: دانشگاه تربیت معلم در حال حاضر نزدیک به 270 نفر عضو هیئت علمی دارد که این تعداد به صورت رسمی و تمام وقت در دانشگاه فعالیت می کنند البته تعدادی نیز به صورت پاره وقت با دانشگاه همکاری می کنند. مربیان دانشگاه نیز درصد ناچیزی هستند چرا که تعدادی عملا در سالهای گذشته بازنشسته شده و برخی دکتری گرفته اند.

طاهری زاده در رابطه با استخدام مربی در این دانشگاه به مهر گفت: در فاصله ای که گرفتن اعضای هیئت علمی دارای فوق لیسانس ممنوع شده است به جز در رشته های خاص آن هم با مجوز وزارت علوم مربی استخدام نکرده ایم.