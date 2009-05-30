آموزش و پرورش از گنجاندن موضوع بیمه در کتب درسی خودداری می کند

مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر ، در خصوص بی توجهی آموزش و پرورش به موضوع اشاعه فرهنگ بیمه و آموزش آن در کتب درسی گفت : شناخت بیمه و زیانهای عدم استفاده از آن یکی از مباحتی است که آموزش آن در دوران تحصیل در مقاطع راهنمایی و دبیرستان لازم است اما متاسفانه هنوز علی رغم وجود مصوبه ای قانونی اقدامی در این باره انجام نداده است.

این اظهارات در حالی از سوی ابهری بیان می شود که چندی پیش مدیر عامل ستاد دیه کشور از عملکرد آموزش و پرورش به دلیل عدم گنجاندن موضوع بیمه در کتب درسی انتقاد کرده و گفته بود : بر اساس بند 5 مصوبه هیئت وزیران ، وزارت آموزش و پرورش می بایستی در گنجاندن موضوع بیمه در کتابهای درسی اقدام کند که علی رغم گذشت بیش از یکسال از این مصوبه هنوز کاری در این رابطه صورت نگرفته است.

در مقابل انتقادات مطرح شده از سوی این عضو ستاد دیه کشور، چندی پیش معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش در جمع خبرنگاران گفته بود: این نوع انتقادها تازگی ندارد و ما نمی توانیم پیام شرکت بیمه و بهداشت را در کتابهای درسی بیاوریم.



کتب درسی ما نه تنها متعلق به سالهای گذشته بوده بلکه به جای اینکه حاوی آموزه های ضروری باشد ، فقط حاوی مطالبی است که به هیچ عنوان در زندگی روزمره و آینده فرزندان این کشور تاثیری نداشته است ابهری

این استاد جامعه شناسی در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: آموزش استفاده از بیمه و همچنین آموزههای ضروری در میان 5/10 میلیون دانش آموز، می تواند نتایج مثبتی را به دنبال داشته باشد اما متاسفانه از این گونه دروس خبری نیست و علیرغم وجود مصوبه های مختلف نیز وقتی تذکری در این گونه موارد آن هم از سوی یکی از مردمی ترین نهادهای کشور (ستاد دیه) داده می شود ، برنامه ریزان کتب درسی به جای احترام به مصوبات دولت و پذیرفتن نظریات دلسوزانه ، پاسخهای غیر قابل قبول ارائه می دهند.

ابهری تصریح کرد: آموزش و پروش اصلی ترین نهاد آموزش مهارت های اجتماعی است و در تمام کشورها مهارت های زندگی و اجتماعی از سطح نوجوانان و جوانان آموخته شده و در همین دوره های سنی به متمرین و ممارست گذشته می شود.

به گفته این استاد علوم رفتاری، کتب درسی ما نه تنها متعلق به سالهای گذشته بوده بلکه فقط حاوی مطالبی است که به هیچ عنوان در زندگی روزمره و آینده فرزندان این کشور تاثیری نداشته است و تا امروز نیز تغییرات اساسی در آنها اتخاذ نشده است.

ابهری خاطر نشان کرد: نگاهی به کتب تحصیلی به ویژه دوران راهنمایی و دبیرستان بیانگر این واقعیت است که نوجوانان و جوانان آموزه های غیر ضروری این دوره ها را می گذرانند در حالی که گسترش روز افزون آسیبهای اجتماعی همچون کاهش سن اعتیاد ، قانون گریزی و عدم توافق با والدین که اکثریت آنان در دوران نوجوانی و جوانی اتفاق می افقتد باید در غالب دروس مشخص و حتی جداگانه برای مدارس اجباری گردد.

ابهری در پایان تاکید کرد: اگر آموزه های پیشگیری از آسیبهای اجتماعی که بیمه های مختلف از انواع آن محسوب می شود در کتب درسی گنجانده نشوند از کجا باید به متن جامعه کشیده شود و به فرزندان ما آموخته گردد؟