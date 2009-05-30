احمد فاضلیان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این طرح در یک پنجم مساجد استان با همکاری مرکز مشاوران حقوقی، دفاتر مشاوره رایگان در مساجد تشکیل می شود و در این دفاتر، وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان به صورت رایگان پاسخگوی سوالات مردم خواهند بود.

وی اظهار داشت: همچنین با هماهنگی ستاد اقامه نماز استان در قالب این طرح، احکام حقوقی و قضایی بین نمازها توسط ائمه جماعات برای مردم بیان خواهد شد.

به گفته فاضلیان، به منظور تحقق اهداف پیش بینی شده سیاستهای کلان قوه قضاییه به ویژه در بحث بهداشت قضایی و پیشگیری از وقوع جرم طرح مشاوران امین در مساجد استان اجرا می شود.

رئیس کل دادگستری گلستان بیان داشت: همچنین ایجاد دادگاه های ویژه بنگاه های اقتصادی به منظور تسریع در حل مشکلات این بنگاه ها در محاکم قضایی در دستور کار است.

وی اظهار داشت: اصلاح قانون تجارت در قوه قضاییه و لزوم بازنگری در قوانین کار و مالیاتی برای حمایت از فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران امری ضروری است.

به گفته فاضلیان بخش عمده ای از مراجعات فعالان اقتصادی به محاکم قضایی با اصلاح این قوانین کاهش خواهد.