74 درصد جمعیت خراسان جنوبی از خدمات مشاوره تلفنی بهره می برند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد حسن اکبری مطلق صبح شنبه در جمع خبرنگاران در فردوس افزود: بخش های 4 گانه اورژانس اجتماعی اعم از پایگاه های اجتماعی مناطق آسیب دیده، مرکز مداخله در بحران های فردی و جمعی، تیم سیار و تلفن 123 فعال شده است.

وی با بیان اینکه مراکز مداخله در بحران برای شهرهای فردوس، سربیشه، قاین و حاجی آباد نیز در مرحله راه اندازی است، اظهارداشت: تیم اورژانس اجتماعی متشکل از روانشناس، مددکار و یک حقوقدان به مشکلات فردی، اجتماعی و خانوادگی رسیدگی کرده و به طور عمده خدمات مشاوره ای ارائه می کند.

وی بیان داشت: افرادی که به نوعی در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند می توانند با تماس تلفنی 123 از خدمات ثابت یا سیار اورژانس اجتماعی برخوردار شوند.

به گفته وی، اورژانس اجتماعی، موضوع جدیدی در کشور است که طبق برآورد تقریبی انجام شده، حدود 30 درصد مردم در مناطق شهری با آن آشنا هستند و روز به روز هم بر تعداد مراجعان پایگاه های خدماتی اجتماعی یا تماس تلفنی افزوده می شود.

وی به مشاوره تلفنی 148 اشاره کرد و ادامه داد: عمده مسائل مطرح شده در چند ماه قبل توسط شهروندان، مشکلات خانوادگی بوده که در شیفت صبح و عصر، 2 کارشناس ارشد و یک کارشناس رشته مربوطه پاسخگوی مسائل خانوادگی شهروندان است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: این تلفن هزینه ای برای شهروند نداشته و مکالمات آن ضبط نمی شود شهروندان بدون دغدغه ذهنی، می توانند از خدمات مشاوره تلفنی بهره مند شوند.