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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۳۸

گوگل برنامه جدید ارتباطات مجازی را معرفی کرد

گوگل برنامه جدید ارتباطات مجازی را معرفی کرد

شرکت گوگل در کنفرانس سالانه سانفرانسیسکو یک ابزار جدید با عنوان Wave را معرفی کرد که می تواند دنیای ارتباطات مجازی را دگرگون کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابزار "گوگل Wave" یک دستگاه ترکیبی است که ایمیلها، پیامهای کوتاه فوری و تمام راه حلهای موجود برای اشتراک گذاری موسیقی و ویدیو را تنها در یک صفحه جمع آوری می کند.

با استفاده از این برنامه وبگردان می توانند متن، عکس، ویدیو و موسیقی را به صورت همزمان و در یک پنجره بارگذاری کنند و یا با دیگران به اشتراک بگذارند. 

براساس گزارش پی سی وورد، گوگل با ارائه این سرویس جدید قصد دارد نسل جدیدی از "جریان مکالمه" را در ارتباطات مجازی عرضه کند.

این برنامه جدید که ترکیبی از سرویسهای "توییتر"، "فیس بوک" و "فرند فید" است از ماههای آینده در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 887620

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