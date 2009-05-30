خصوصى سازى 20 برابری دولت نهم نسبت به دولت قبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مجموع ارزش سهام واگذارشده در سال‌هاى 1387-1384، 374337 میلیارد ریال و در1383-1380، 18827 میلیارد ریال بوده است.

همچنین کل ارزش واگذاری‌هاى از سال1377-1380، مبلغ 401504 میلیارد ریال بوده است که 93 درصد آن درسه سال 1385 تا 1387 انجام شده است.

بنابراین گزارش، شش دهک جامعه مشمول سهام عدالت شده‌اند که بالغ بر 60 درصد آن (25میلیون نفر) سهام عدالت را دریافت کرده‌اند، براى 30 درصد آنها برگه سهام صادر شده است و 10 درصد دیگر نیز به زودى مراحل واگذارى آنها انجام خواهد شد.

اقدامات دولت در راستای سیاست‌هاى کلى اصل 44

به منظور تحقق سیاست‌هاى اصل 44، لایحه قانون اجراى آن در دولت تهیه و در سال 1387به تصویب مجلس شوراى اسلامى رسید که به این منظور اقدام‌هاى موثرى از جمله راه‌اندازى دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌هاى اصل 44 در وزارت امور اقتصادی و دارایى و متعاقب آن تهیه بیش از سی آیین‌نامه، دستور‌العمل و سایر مقررات اجرایی خاتمه یافته که اغلب این موارد توسط مراجع قانونی مربوط ابلاغ شده است و مابقی نیز مراحل نهایی ابلاغ را می گذرانند و کلیه مقررات اجرایی قانون و پایه‌هاى حقوقی آن تکمیل شده است.

در این راستا همچنین تشکیل نهادهای متعددی از جمله شورای عالی اجرای سیاست‌هاى کلی اصل 44، هیات واگذاری، هیات داوری، هیات مقررات زدایی، شعب رسیدگی به شکایات مربوط به قانون اصل 44 در قوه قضاییه، شرکت‌های تعاونی شهرستانی و سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، بانک توسعه تعاون، ستادهای سرمایه‌گذاری استانی، ستادهای اجرای اصل 44 در دستگاه‌های اجرایی و.... که به وظایف قانونی می پردازند.

از دیگر فعالیت هاى صورت گرفته در این بخش مى توان به تدوین عملکرد و برنامه در خصوص سیاست‌هاى اصل 44 از سوی تمامى وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی وانتشار گزارش عملکرد شش ماهه قانون به صورتی فراگیر برای مراجع ناظر و عموم مردم ، واگذاری بنگاه‌های دولتی با سرعتی مضاعف و به صورت شفاف با اولویت بورس به طورى که نزدیک به 350 شرکت در دولت نهم واگذار شده‌اند و همچنین سهام شرکت‌های صدر اصل 44 از جمله مخابرات، کشتیرانی، بانک ملت، چند شرکت پتروشیمی، پالایشگاه اصفهان، فولاد مبارکه، ملی صنایع ایران و بسیاری از شرکت‌های بزرگ دیگر واگذار شده‌اند و شرکت‌های بزرگ دیگری نیز مراحل آماده سازی و اصلاح ساختار را طی می‌کنند اشاره کرد.

با برون‌سپارى بخش قابل توجهى از فعالیت‌هاى اقتصادی، فراهم کردن امکان تاسیس شرکت‌های تعاونی سهامی عام و تدوین اساسنامه بانک توسعه تعاون به عنوان موتور محرک بخش تعاون به همراه برخی حمایت‌ها و کمک‌های جدی دولت به بخش تعاونی زمینه لازم برای حرکت به سمت رشد شتابان این بخش در اقتصاد ملی فراهم شود همچنین سرمایه‌گذاری‌هاى دولت در زمینه‌هاى خارج از صدر اصل 44 و امور تصدی‌گری در دستگاه‌هاى اجرایی متوقف شده و کلیه دستگاه‌هاى تنها به وظایف حاکمیتی خود می پردازند گفتنى است اقدام‌هاى گسترده با همکارى قوه قضاییه در راستاى بهبود فضاى کسب وکار نیز صورت پذیرفته است .

همچنین در سال‌هاى اخیر جهت‌گیرى سازمان حسابرسى توسعه وظایف حاکمیتی، از جمله تدوین استانداردهاى حسابرسی، پژوهش، تدوین و کتب مرجع و تقویت نظارت بوده است ضمن اینکه گزارش‌هاى این سازمان از 13 هزار و 881 فقره در سال‌هاى 1380 تا 1383؛ به 14 هزار و 111 فقره در طول سال‌هاى 1384 تا 1387 ( یازده ماهه) افزایش یافته است.