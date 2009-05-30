حزب الله انفجار تروریستی زاهدان را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این بیانیه گفته شده است: این انفجار تروریستی تلاشی ناکام برای از بین بردن پایداری جمهوری اسلامی ایران و حمایت های این کشور از ملت ها و جنبش های مقاومت و آزاده در جهان است.

حزب الله همچنین به آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب و نیز دولت و ملت ایران و خانواده های قربانیان این حادثه تروریستی تسلیت گفت و شفای عاجل برای مجروحان و علو درجات و رحمت الهی برای شهدای این حادثه را از خداوند منان خواستار شد.

در حمله تروریستی مسجد امیر المومنین زهدان که غروب پنجشنبه هفته گذشته رخ داد، 25 تن شهید و 140 نفر مجروح شدند.