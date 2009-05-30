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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۵۰

حزب الله انفجار تروریستی زاهدان را محکوم کرد

حزب الله انفجار تروریستی زاهدان را محکوم کرد

حزب الله در این بیانیه ای انفجار تروریستی در یکی از مساجد شهر زاهدان که منجر به شهید و زخمی شدن شماری از هموطنانمان شد را به شدت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، در این بیانیه گفته شده است: این انفجار تروریستی تلاشی ناکام برای از بین بردن پایداری جمهوری اسلامی ایران و حمایت های این کشور از ملت ها و جنبش های مقاومت و آزاده در جهان است.

حزب الله همچنین به آیت الله سید علی خامنه ای رهبر معظم انقلاب و نیز دولت و ملت ایران و خانواده های قربانیان این حادثه تروریستی تسلیت گفت و شفای عاجل برای مجروحان و علو درجات و رحمت الهی برای شهدای این حادثه را از خداوند منان خواستار شد.

در حمله تروریستی مسجد امیر المومنین زهدان که غروب پنجشنبه هفته گذشته رخ داد، 25 تن شهید و 140 نفر مجروح شدند.

کد مطلب 887624

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