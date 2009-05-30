به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام دکتر محمود احمدی نژاد خطاب به مردم زاهدان به این شرح است: یک بار دیگر دست خبیث وابسته به دشمنان قسمخورده بشریت و ملت مومن ایران از آستین از خدا بیخبران بیرون آمد و جمعی از مومنان و پاکان عاشق اهل بیت و دخت گرامی پیامبر عظیمالشان اسلام را به خاک و خون کشید . این جانب ضمن عرض تسلیت شهادت این عزیزان به شما مردم برومند زاهدان و خانوادههای آنان ، رجاء واثق دارم که برادران اهل سنت و شیعه همچون گذشته هوشمندانه توطئهها را شناسایی و خنثی خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که بیگانگان در ایجاد تفرقه و اختلاف موفق شوند .
مسوولین مربوطه موظفند ضمن شناسایی دستهای پلید اجانب نسبت به مجازات و ریشهکنی آن سریعا اقدام نمایند .
از خداوند متعال برای شهیدان عزیز علو درجات و برای مجروحین سلامتی عاجل و برای مردم سرفراز سیستان و بلوچستان عزت و سربلندی روز افزون مسالت دارم ".
نظر شما