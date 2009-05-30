سیدمحسن وزیری تهیهکننده تازهترین فیلم معیریان به خبرنگار مهر گفت: همکاری با معیریان در "شیر و عسل" تجربهای خوب بود. معیریان کارگردانی تحصیلکرده، خلاق و بااخلاق است و دوست دارم باز هم با او همکاری کنم. سروش صحت فیلمنامهای کمدی نوشته که قصد دارم آن را در اختیار معیریان قرار بدهم. پس از اتمام مراحل فنی "شیر و عسل" تولید این پروژه را شروع میکنم.
وی افزود: فیلمبرداری "شیر و عسل" پنجشنبه در بیمارستانی در شرق تهران به پایان رسید. در آخرین روز پوریا پورسرخ، مهران رجبی، مهران غفوریان، یوسف صیادی، حسین رفیعی و داریوش سلیمی مقابل دوربین بودند. علی رشیدی صداگذاری فیلم را انجام میدهد. مقدمات تدوین را هم رشیدی انجام داده تا معیریان از هفته آینده تدوین فیلم را شروع کند.
این تهیهکننده ادامه داد: فیلم یکماه دیگر آماده نمایش میشود اما علاقمندم آن را در جشن خانه سینما و جشنواره فیلم فجر اکران کنیم. فیلم قابلیت نمایش در جشنواره را دارد. البته اگر در فاصلهای که تا جشنواره بیست و هشتم باقی است، فرصتی مناسب برای نمایش فیلم به وجود بیاید، آن را اکران عمومی میکنیم.
فتحعلی اویسی، علی صادقی، افسانه پاکرو و فلور نظری بازیگران "شیر و عسل" هستند و سایر عوامل عبارتند از فیلمبردار: مجتبی رحیمی، چهرهپرداز: مسعود افشار، صداگذار: علی رشیدی، طراح صحنه و لباس: شیرین شازدهاحمدی، آهنگساز: امیر توسلی، عکاس: اکبر اصفهانی.
معیریان فیلمهای سینمایی "کما"، "شارلاتان"، "چپدست" و "آنکه دریا میرود" را کارگردانی کرده است.
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