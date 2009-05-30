محمد‌رضا میری در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند با اشاره به افتتاح دانشکده تربیت ‌‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند اظهار داشت: موافقت اصولی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از دفتر گسترش شورای وزارت علوم و تحقیقات اخذ و به دنبال آن در نشست دانشگاه تصمیم به تفکیک دانشکده تربیت بدنی از دانشکده ادبیات گرفته شد.

وی با بیان اینکه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند از نظر متوسط فضای فیزیکی از نرم دانشگاهی بالاتر است، گفت: دو سالن ورزشی سرپوشیده، استخر، زمین چمن، سالن کشتی، بدنسازی و زمین روباز از جمله امکاناتی است که به بهره‌ برداری رسیده است.

به گفته این مسئول سالن چند منظوره امیرآباد با زیربنای هزار و 500 متر با اعتباری بیش از دو میلیارد و 500 میلیون ریال در حال ساخت بوده و تاکنون از 50 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار بوده است.

رئیس دانشگاه بیرجند افزود: در حال حاضر در مقطع کارشناسی 140 نفر دانشجو و در مقطع کارشناسی ارشد نیز 30 نفر دانشجو در رشته تربیت بدنی مشغول به تحصیل هستند.

میری ادامه داد: گروه تربیت ‌بدنی کار خود را از سال 78 با یک استادیار آغاز کرد و در حال حاضر سه استادیار و پنج عضو هیئت علمی مشغول به تحصیل در مقطع دکترا و دو کارشناس ورزشی با گروه تربیت بدنی همکاری می ‌کنند.

وی با اشاره به انجام ورزشهای همگانی در دانشگاه عنوان کرد: در این راستا اداره ‌کل تربیت بدنی استان فعالیتهایی از جمله برگزاری دوره‌ های آموزشی، مسابقات دانشجویی، استفاده از توان دانشجویان در رشد فعالیتهای مربوط به تربیت ‌بدنی و تامین انجمنهای تربیت ‌بدنی را برگزار کرده است.