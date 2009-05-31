تجهیزات مراکز اندازه شناسی کشور کافی نیست

عباس اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: مراکز اندازه شناسی از مهمترین مراکز علمی است و نقش مهمی در در استانداردسازی و تحقق استانداردهای مطلوب در زمینه های مختلف ایفا می کند.

وی ادامه داد: در زمینه ارتقای سطح کیفی مراکز اندازه شناسی در حال حاضر طرحی در مرکز ملی اندازه شناسی در دست آماده شدن است که پس از آماده شدن برای تخصیص اعتبار به مجلس خواهد رفت.

این مسئول تاکید کرد: اندازه شناسی و اندازه گیری از مهمترین اجزای تولید محصولات است و بدون توجه کامل به اهمیت آن به تجارت مطلوب دست نخواهیم یافت.

مدیرکل مرکز اندازه شناسی و اوزان و مقیاسها افزود: صحت اندازه گیری در زمان تولید محصولات، شرط ارائه محصولات خوب به بازار است و بدون آن استانداردسازی به صورت کامل محقق نمی شود.

اخوان عنوان کرد: کشورهای توسعه یافته دنیا برای اندازه شناسی و صحت اندازه گیری در زمان تولید محصولات اهمیت بسیار زیادی قائل هستند و لازم است مسئولان ذیربط در کشور نیز به این اهمیت واقف باشند و بر اساس آن عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: تخصیص اعتبار به پروژه های مربوط به اندازه شناسی و توسعه مراکز اندازه شناسی سرمایه ای برای آینده تجارت کشور است و باید این اعتبارها به بهترین شکل ممکن تامین شود.