مجید ناصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم دوچرخه سواری امید کشورمان با ترکیب هشت رکابزن و تیم بانوان با ترکیب چهار ورزشکار در شرایطی از امروز مسابقه خود را در کاپ آسیایی ژاپن آغاز می کنند که وضعیت رکابزنان در آخرین رکوردگیری انجام شده در تهران بسیار رضایت بخش بود.

وی خاطرنشان کرد: بانوان دوچرخه سوار برای سومین بار تجربه حضور در یک میدان بین المللی را بدست می آورند بنابراین توقعی از آنها برای کسب عنوان یا مدال نداریم.

وی تاکید کرد: مطمئن هستیم با توجه به تمرینات مداوم و برگزاری رقابتهای لیگ و قهرمانی کشور در چند سال گذشته، بانوان می توانند از خط پایان این رقابتها گذر کنند.

مربی تیم ملی دوچرخه سواری کشورمان افزود: بانوان دوچرخه سوار با بدست آوردن امتیازات از دست رفته شان در میادین آسیایی و جهانی باز هم می توانند وارد رنکینگ بین المللی شوند.

ملی پوشان دوچرخه سواری کشورمان طی روزهای نهم و دهم خردادماه در پیست 400 متری شهر "یوکوهاما" ژاپن به میدان می روند.

دوچرخه سواران تیم‌ های ایران، ژاپن، چین تایپه، هنگ کنگ، مالزی، قزاقستان، گرجستان، آفریقای ‌جنوبی، هندوستان، تایلند و کره جنوبی در این مسابقات حضور خواهند داشت.