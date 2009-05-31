این کارگردان و طراح صحنه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "پیچ تند" را عباسی نوشته که به پیشنهاد من مورد بازنویسی قرار گرفت و تغییراتی در ابتدا و انتهای آن ایجاد شد. این پیشنهاد پس از اجرای نمایش در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر و بازخورد آن در میان مخاطبان ارائه شد. البته پایان نمایش هنوز مشخص نشده و قرار است در تمرین‌ها پایانی مشخصی برای آن به دست آوریم.

فیض مرندی با اشاره به اجرای "پیچ تند" در سالن سایه درباره دیگر تغییرات در اجرای نمایش افزود: چون اجرای جشنواره در تالار قشقایی بود و در سالن سایه عمق و عرض کمتری در اختیار داریم، تغییرات اساسی در طراحی صحنه خواهیم داشت. الهام کردا، ناهید مسلمی، رویا بختیاری و علی سرابی بازیگران "پیچ تند" هستند که از هفته آینده تمرین‌های آن را آغاز می‌کنیم.

"پیچ تند" روایتگر زندگی خانواده‌ای ارمنی در آخرین روزهای تابستان سال 1367 است و فیض مرندی آن را در بخش چشم‌انداز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برد. وی نمایش "آتن ـ مسکو" را سال 87 با حضور الهام پاوه‌نژاد،‌ الهام کردا و رویا میرعلمی در تالار اصلی مولوی اجرا کرد.