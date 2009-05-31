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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۱۰:۰۱

فیض مرندی در گفتگو با مهر:

"پیچ تند" تیرماه در سالن سایه روی صحنه می‌رود

"پیچ تند" تیرماه در سالن سایه روی صحنه می‌رود

کتایون فیض مرندی با اشاره به بازنویسی نمایشنامه "پیچ تند" توسط آرش عباسی، از ایجاد تغییراتی کیفی در متن اثر و اجرای آن در تیرماه در سالن سایه مجموعه تئاتر شهر خبر داد.

این کارگردان و طراح صحنه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: "پیچ تند" را عباسی نوشته که به پیشنهاد من مورد بازنویسی قرار گرفت و تغییراتی در ابتدا و انتهای آن ایجاد شد. این پیشنهاد پس از اجرای نمایش در بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر و بازخورد آن در میان مخاطبان ارائه شد. البته پایان نمایش هنوز مشخص نشده و قرار است در تمرین‌ها پایانی مشخصی برای آن به دست آوریم.

فیض مرندی با اشاره به اجرای "پیچ تند" در سالن سایه درباره دیگر تغییرات در اجرای نمایش افزود: چون اجرای جشنواره در تالار قشقایی بود و در سالن سایه عمق و عرض کمتری در اختیار داریم، تغییرات اساسی در طراحی صحنه خواهیم داشت. الهام کردا، ناهید مسلمی، رویا بختیاری و علی سرابی بازیگران "پیچ تند" هستند که از هفته آینده تمرین‌های آن را آغاز می‌کنیم.

"پیچ تند" روایتگر زندگی خانواده‌ای ارمنی در آخرین روزهای تابستان سال 1367 است و فیض مرندی آن را در بخش چشم‌انداز بیست و هفتمین جشنواره تئاتر فجر به صحنه برد. وی نمایش "آتن ـ مسکو" را سال 87 با حضور الهام پاوه‌نژاد،‌ الهام کردا و رویا میرعلمی در تالار اصلی مولوی اجرا کرد.

کد مطلب 887639

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