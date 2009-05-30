سامانه کدال مجهز به امضای دیجیتال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بورس و اوراق بهادار، علی صالح‌آبادی افزود: فرایند و مراحل مجهز کردن سامانه کدال به امضای دیجیتال از لحاظ فنی به پایان رسید و پس از بررسی‌ها و ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی شرکت خدمات انفورماتیک راهبر (وابسته به وزارت بازرگانی) تاییدیه لازم مبنی بر پیاده‌سازی کامل امضای دیجیتال در این سامانه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه شد.

رئیس سازمان بورس با اشاره به اینکه در ماه جاری، فرایند صدور امضای دیجیتال برای کاربران این سامانه شامل ناشران بورسی و کاربران سازمانی (کارشناسان شرکت­ها در بخش نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس) انجام خواهد شد،‌ گفت: با اجرایی شدن این فرآیند، از ابتدای تیرماه کلیه ناشران باید با استفاده از امضای دیجیتال وارد سامانه کدال شده و اطلاعات لازم را ثبت و ضبظ کرده و برای سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین در تشریح بندهای 12، 13 و 14 احکام پیشنهادی برنامه پنجم توسعه، از تبدیل شدن سازمان بورس به مرکز میانی صدور گواهی امضای دیجیتال خبر داد.

صالح آبادی اضافه کرد در بند 12 احکام پیشنهادی آمده است: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف­اند ظرف مدت 6 ماه از اجرای برنامه، زیر ساخت­ها، مقررات و نرم افزارهای لازم جهت تعامل سریع و آسان مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه کشور با مشارکت‌کنندگان بازار سرمایه سایر کشورها و جابجائی ارز را فراهم کند.

وی افزود:" برای حرکت به سمت بورس الکترونیک ناچاریم انتقال وجه را به صورت الکترونیک در کشور تسهیل کنیم، بنابراین بانک مرکزی باید نقل و انتقال الکترونیکی پول را در کشور تسهیل و وزارت ارتباطات و فن­آوری اطلاعات نیز باید زیرساخت‌های فنی این قضیه را در کشور فراهم کند.

سخنگوی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه، به بند 13 احکام پیشنهادی اشاره کرد و گفت: براساس این بند، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف­اند زیرساخت­ها، مقررات و نرم‌افزارهای لازم را به گونه­ای فراهم آورند که انتقال وجوه مربوط به معاملات اوراق بهادار بین حساب­های بانکی متعاملین و همچنین انتقال سود پرداختنی اوراق بهادار از حساب بانکی شرکت‌ها به حساب­های بانکی سهامداران به صورت الکترونیکی امکان­پذیر شود.

صالح‌آبادی با اشاره به مشکلات شرکت‌ها به منظور تقسیم سود میان سهام‌داران گفت: نظام بانکی و وزارت ارتباطات باید زیرساخت­های لازم را به گونه­ای فراهم کنند که شرکت­ها بتوانند به راحتی سود را به سهام‌داران خود در هر نقطه­ای از کشور پرداخت کنند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد:‌ امضای الکترونیک هم از اهمیت بالایی در بازار سرمایه برخوردار است از همین رو دربند 14 احکام پیشنهادی به این مقوله اشاره شده و آمده است وزرات بازرگانی موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا پایان سال اول برنامه، تسهیلات و بسترهای لازم جهت استفاده بازار اوراق بهادار از امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک در ارائه سفارش­ها و انجام معاملات اوراق و کالاهای پذیرفته شده در بورس­ها و بازارهای خارج از بورس و همچنین مبادله مدارک و اطلاعات بین ارکان و فعالان بازار اوراق بهادار را فراهم آورد.

وی تصریح کرد: هم اکنون همکاری خوبی در این زمینه وجود دارد،‌ اما با قید شدن آن در قانون قدرت بیشتری می­یابد، چراکه برای حرکت به سمت بورس الکترونیک باید از امضای الکترونیک بهره­مند شده و به نحو مناسبی از آن استفاده شود.

صالح‌آبادی در پاسخ به این سوال که با توجه به نهایی شدن امضای دیجیتال در بحث کدال، آیا باز هم این مقوله مورد توجه قرار می­گیرد، گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار در نظر دارد تا در تمام زمینه­ها به امضای الکترونیک مجهز شود به طوری که سال گذشته ستاک (سامانه الکترونیکی کارگزاران) به این امضا مجهز شد و در سال جاری نیز شاهد نهایی شدن این امضا در سامانه کدال بودیم. همچنمین در نظر داریم سایر نرم‌افزارهای موجود مانند صندوق‌ها را نیز به این امضا مجهز کنیم تا سازمان بورس و اوراق بهادار به مرکز میانی صدور گواهی امضای الکترونیک تبدیل شود.