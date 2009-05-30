فرود گرگین پور در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، وی که از چند سال قبل دچار بیماری عصبی شده بود سه شنبه هفته گذشته به دلیل وخامت بیماری اش به بیمارستان منتقل شد و همچنان تحت مراقبت قرار دارد.

وی از شاگردان ممتاز حبیب الله بدیعی بوده که معرف است بدیعی درباره او گفته گرگین پور تنها شاگرد من است که به او حسادت می کنم. گرگین پور در کمانچه نوازی نیز شاگرد استاد بهاری بوده و بهاری نیز از او تمجید کرده است.



گرگین به واسط ارتباط هایی که با عاشق های قشقایی و مقام های آنها داشته توانسته موسیقی قشقایی را در فضای موسیقی دستگاهی ایران وارد و به نوعی آن را به موسیقی شهری نزدیکتر کند.

این نوازنده کمانچه پیشتر خود را در مصاحبه هایش اینگونه معرفی کرده است : سال 1324 در تخته خنج به دنیا آمدم؛ موسیقی را با نی لبک از ساربان های ایل که شبانه کشیک می دادند یاد گرفتم. در 11 سالگی به شیراز آمدم و به یادگیری ویولن پرداختم که در همان زمان با گروه "اران" با رادیو همکاری می کردیم؛ در سال 1342 به تهران آمدم و به شاگردی نزد استاد نورعلی خان برومند پرداختم. بعدها نزد حبیب الله بدیعی، علی اصغر بهاری و تجویدی شاگردی و یادگیری موسیقی را ادامه دادم. در دهه 50 نیز در دو رشته ادبیات و موسیقی با مدرک لیسانس از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدم و ازهمان زمان به جمع آوری موسیقی قشقایی پرداختم.



گرگین پورنوازندگی پیانو را نیزفراگرفته وعلاوه بر نوازندگی، از 18 سالگی برای ارکستر زنده یاد مرتضی حنانه ساخت آهنگ را آغاز کرده بود.