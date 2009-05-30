فروش اینترنتی بلیت مسافران بین شهری در خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، جواد وحدتی فرد صبح شنبه در مراسم راه اندازی سایت روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی با بیان اینکه از امروز فروش اینترنتی بلیط اتوبوسهای بین شهری آغاز شده است، اظهار داشت: فروش اینترنتی بلیت مسافران بین شهری گامی دیگر در راستای تکریم ارباب رجوع و آسایش مردم است و شهروندان می توانند با مراجعه به سایت http://www.payaneh.ir از تعاونی شماره هشت شرکت لوان نور استان خراسان جنوبی برای دریافت بلیط برای مقاصد خود در سفرهای بین شهری اقدام کنند.
وی اظهار داشت: هدف از راه اندازی سایت روابط عمومی اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان ایجاد فضای بیشتر اطلاع رسانی دستگاه های اجرایی است.
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خراسان جنوبی گفت: امید است بتوانیم همگام با تمام تلاشگران عرصه حمل و نقل کشور در استان خراسان جنوبی نیز به اطلاع رسانی حرفه ای اخبار حمل و نقل بپردازیم و تلاش و زحمات متولیان این بخش را در کوتاهترین زمان و با بالاترین کیفیت در اختیار علاقمندان قرار دهیم.
وی راه اندازی سایت روابط عمومی و فروش اینترنتی بلیط مسافران بین شهری را در راستای تکمیل پروژههای IT در استان دانست و خاطرنشان کرد: در حالی که دانشمندان علوم ارتباطات قرن حاضر را قرن شیشه ای می نامند، راهی غیر از بهره گیری از علوم و فنون جدید در راستای انجام وظایف خود و تکریم ارباب رجوع نداریم.
وحدتی فرد بیان کرد: پیش بینی می شود با راه اندازی دیگر سایتهای شرکتهای مسافربری استان حداکثر تا پایان تیرماه، بلیط تمام مقاصد مسافران به صورت اینترنتی ارائه شود.
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