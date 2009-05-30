متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات بهای پنیر غیر پاستوریزه افزایش و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ افزایش یافت و شانه ای 25200 الی 34000 ریال فروش می رفت. در گروه برنج، بهای انواع برنج افزایش داشت.

در گروه حبوب بهای نخود، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز ثابت بود. قیمت لپه نخود و لوبیا چیتی نسبت به هفته قبل کاهش ولی بهای عدس و لوبیا افزایش یافت. در خواروبار فروشی های مستقر در میادین زیر نظر شهرداری اقلام حبوب عرضه نمی گردد.

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری تهران نارنگی و لیموترش عرضه نمی گردد و سیب قرمز تخم لبنان عرضه کمی داشت ولی بقیه اقلام میوه و سبزی تازه را که تعدادی از آنها، از نظر کیفی در سطح پایینی قرار داشتند به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری می فروختند. میوه فروشی های سطح شهر اقلام مرغوب میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه قیمت گوجه سبز کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه افزایش داشت.

در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی و پیاز کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه افزایش یافت. در این هفته بهای گوشت مرغ افزایش داشت. قیمت گوشت تازه گاو و گوساله و گوسفند ثابت بود.

در هفته مورد بررسی، بهار روغن نباتی مایع و چای خارجی کاهش ولی قیمت قند، شکر و روغن نباتی جامد افزایش یافت.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیر پاستوریزه 5.6 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه ثابت بود. بهای تخم مرغ معادل 2.0 درضد افزایش داشت.

برنج و حبوب

در هفته مورد بررسی، در گروه برنج بهای وارداتی غیر تایلندی، برنج داخله درجه یک و درجه دو به ترتیب معادل 3/0 درصد، 4.4 درصد و 3.8 درصد افزایش یافت. در گروه حبوب قیمت نخود، لوبیا چشم بلبلی و لوبیا قرمز ثابت بود. قیمت عدس 4/0 درصد و لوبیات سفید 1.3 درصد افزایش ولی بهای لپه نخود 1.4 درصد و لوبیا چیتی 4/0 درصد کاهش یافت.

میوه و سبزی های تازه

در هفته مورد گزارش، در گروه میوه های تازه قیمت گوجه سبز معادل 20.3 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 2.1 درصد تا 25.2 درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه بهای گوجه فرنگی معادل 1.6 درصد و پیاز 1.9 درصد کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 9/0 درصد تا 13.1 درصد افزایش یافت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در این هفته قیمت گوشت گوسفند وگوشت تازه گاو گوساله ثابت بود. بهای گوشت مرغ 9.7 درصد افزایش داشت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی

در هفته مورد گزارش، بهای چای خارجی و روغن نباتی به ترتیب معادل 2/0 درصد و 1/0 درصد کاهش ولی قیمت روغن نباتی جامد، قند و شکر به ترتیب معادل 8.6 درصد، 1.3 درصد و 2.0 درصد افزایش یافت.