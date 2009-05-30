به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البلاد مقاله ای با عنوان "روابط ایران وآمریکا؛ بین خصومت وعقلانیت " به قلم "مرتضی بدر" درج نموده است که نویسنده طی آن به بررسی روابط بین تهران و واشنگتن در پرتو نگرش دولت جدید آمریکا به گفتگو و مذاکره با ایران پرداخته است.



در این مطلب با اشاره به اظهارات مقام های آمریکایی از جمله سناتور جان کری رئیس کمیته سیاست خارجی مجلس سنای آمریکا در خصوص لزوم شناسایی قدرت و حق ایران در منطقه و تعامل با آن می نویسد: صحنه روابط فرا روی دو دشمن سرسخت مشخص شده و تلاشها برای ایجاد نقشه راه این روابط همچنان ادامه دارد. واشنگتن درانتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران است و مشاوران دولت باراک اوباما چند سناریو را برای ایران پس از برگزاری انتخابات تعیین نموده اند.



در ادامه این مطلب آمده است: معضل اصلی دولت اوباما عدم وجود خطوط ارتباطی با رهبران رده اول و دوم ایران است. در مقابل کاملاً واضح است که طرف ایرانی در ادبیات گفتگوی خود در قبال واشنگتن از سازماندهی و انسجام بیشتری برخوردار است. این امر باعث می گردد دولت آمریکا توجه و اهتمام بیشتری به طرف ایرانی مبذول دارد. ایرانیان در فن گفتگو و مذاکره متخصص شده و با الفبای عقلانیت آمریکائیها و عقائد و ایدئولوژی رهبران آن آشنا شده اند، و این مسئله در دور آینده مذاکرات باعث قوت و قدرت آنها می شود. ولی آمریکائی ها نسبت به قدرت دشمن سرسخت خود آشنائی پیدا کرده و صلابت و سرسختی رهبران آن را به خوبی می شناسند و رویاها و بلندپروازی های ملت ایران را به خوبی می دانند ولی مشکل اصلی آنان در این است که در استفاده از این شناخت بطور صحیح استفاده نکرده اند و این امر باعث تعمیق شکاف در روابط و افزایش خصومت و دوری بین طرفین گردیده است.

مرتضی بدر در بخش دیگری از صحبت های خود آورده است: به رسمیت شناختن جمهوری اسلامی ایران از سوی واشنگتن و احترام گذاشتن به منافع حیاتی آن در منطقه (طبق گفته صریح جان کری) به نوبه خود انقلابی در مفاهیم موضع آمریکا بشمار می آید و گام شجاعانه ای در جهت تصحیح اشتباهات دولتهای سابق می باشد.



البلاد در ادامه مقاله خود آورده است: "رابرت بایر" مسئول سابق سازمان اطلاعات آمریکا در کتاب جدید خود به عنوان"شیطانی را که می شناسیم: قدرت بزرگ ایران است" دلایل مخالفت جرج بوش با درخواست اسرائیل مبنی بر حمله به تاسیسات هسته ای ایران را توضیح داده است. نویسنده در این کتاب خود توضیح داده است که "حتی اگر حملاتی علیه ایران صورت بگیرد و طی دوهفته پایگاههای ایران بمباران شود ولی ایران از بین نخواهد رفت و قدرت آن نابود نمی شود بلکه عزم و اراده آن بیشتر جزم شده و با خروج از چنین نبردی قدرتمند تر خواهد شد."



بایر در مهمترین بخش از کتاب خود می نویسد: ایالات متحده آمریکا نمی تواند با همان روش و نگرش قدیمی به ایران نگاه کند، وجهل و ناآگاهی کامل نسبت به تمدن وفرهنگ ایران نمی تواند ادامه داشته باشد و باید این کشور به عنوان یکی از محورهای اصلی در سیاست بین المللی منظور شود.



این نویسنده بحرینی در ادامه آورده است: اظهارات اخیر آمریکائیها در قبال ایران مرا به یاد حکمت معروف ایرانی می اندازد که" دشمن دانا بلندت می کند، بر زمینت می زند نادان دوست." با بیان این ضرب المثل قصد مقایسه بین دولت [جدید آمریکا] با دولت جاهل بوش را دارم که در برخورد با دشمنان خود سیاست تکبر وغرور را اعمال می کرد. اعمال این سیاست نه تنها هیچگونه نتایج مثبتی در برنداشت بلکه برعکس برای خیلی از ملت ها فاجعه ببار آورد و برای کشورش چیزی جز شکست نداشت.



وی می نویسد: دولت جدید آمریکا تاکنون نشان داده آگاهانه تر و نسبت به حقایق امور از درک بیشتری برخوردار است و با متخاصمین خود با نوعی عقلانیت رفتار می کند، بدون اینکه از جایگاه، منزلت و توانمندیهای آنها بکاهد و یا فرهنگ و تاریخ آنها را ناچیز بشمارد.