خط لوله صلح گاز ایران با هند و پاکستان با اولویت متخصصان ایرانی انجام می شود

حجت الاسلام حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: خط لوله صلح، همکاری های ایران را با هند و پاکستان به عنوان دو کشور مهم آسیای شرقی تقویت می کند.

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: خط لوله صلح از پروژ ه های مهم گاز رسانی کشور است که حدود 1000 کیلومتر آن در داخل کشور ، 1100 کیلومتر در خاک پاکستان و 600 کیلومتر در هندو ستان انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در سفر اخیر رئیس جمهور پاکستان به ایران، توافقنامه اجرای این پروژه امضاء شد گفت: اجرای این پروژه می تواند نقش مهمی در تقویت همکاریهای اقتصادی سه کشور داشته باشد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه ایران در زمینه احداث خط لوله انتقال گاز تجارب زیادی دارد خاطر نشان کرد: این پروژه با اولویت متخصصان ایرانی انجام خواهد شد.

حجت الاسلام سبحانی نیا گفت: پس از تعیین فازهای اجرایی بر روی بستر سازی برای انجام پروژه و تعیین پیمانکار و مشاور کار می شود.

